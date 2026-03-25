Milei, la obsesión con un periodista y el cruce en redes

El cruce entre el presidente Javier Milei y el periodista Ignacio Girón volvió a encender el debate sobre el vínculo entre el poder político y la prensa. Pero esta vez, el propio Girón puso en palabras algo más profundo: la percepción de un “apriete” sostenido desde redes sociales que, según su mirada, busca condicionar el ejercicio periodístico.

El periodista político describió una dinámica que, lejos de ser un episodio aislado, se repite. “Si todos los días, como me estuvo pasando a mí estos días, el presidente o te tuitea, o ahora me comenta por Instagram cosas, yo creo que ahí hay una voluntad de que te autocensures”, afirmó. La frase no es menor: instala la idea de una presión indirecta, ejercida no desde canales institucionales sino desde la exposición pública que implica la palabra presidencial.

El conflicto se fue construyendo en los últimos días, con múltiples menciones y respuestas de Milei a publicaciones del periodista. Para Girón, no se trata solo de un intercambio más dentro de la lógica confrontativa del mandatario, sino de algo más sistemático: “Yo veo ahí, por goteo, una sensación de que ‘si mañana decís algo que a mí no me gusta, te tiro toda la artillería encima’”.

Esa percepción se inscribe en un diagnóstico más amplio sobre el momento político del oficialismo. “Vos ves al oficialismo en un momento incómodo”, sostuvo. Y agregó: “Hay como una señal de brújula un poco perdida”. En su análisis, la estrategia de confrontación permanente —incluyendo los cruces con periodistas— aparece como una forma de compensar la dificultad para construir agenda propia.

“Los funcionarios del Gobierno no logran encontrar por dónde construir agenda”, planteó Girón. En ese sentido, vinculó la intensidad de los ataques con un contexto menos favorable para el Ejecutivo: “Los números los recibió el gobierno y el propio presidente, y saben que no son buenos”.

Según explicó, el círculo más cercano a Milei sigue de cerca un puñado reducido de encuestadoras —“dos o tres como máximo”— cuyos datos coinciden en una tendencia: “bajó la imagen presidencial, la gente tiene menos paciencia y está mirando menos perspectivas de futuro”. En ese marco, la confrontación en redes aparece como una herramienta para sostener centralidad.

El periodista también anticipó que esa lógica se replicará en la agenda inmediata. “Va a pasar este martes, otra vez, con material que tienen en los 50 años de la última dictadura cívico-militar para bajar un poco su línea, pero que va a generar polémica”, señaló, en referencia a la estrategia comunicacional del Gobierno.

La relación entre Milei y los periodistas ha sido, desde el inicio de su gestión, uno de los ejes más conflictivos de su estilo político. Sin embargo, el caso de Girón introduce un matiz: la reiteración de menciones personalizadas, en distintos formatos y plataformas, que construyen una exposición constante sobre un mismo interlocutor.

Para el periodista, ese patrón no es casual. Y aunque evita dramatizar en exceso, sí advierte sobre sus implicancias: la posibilidad de que la presión pública funcione como un mecanismo de disciplinamiento.

En un contexto donde las redes sociales se volvieron un canal directo de comunicación presidencial, sin mediaciones, la frontera entre debate político y hostigamiento vuelve a ponerse en discusión. Y la experiencia relatada por Girón suma un nuevo capítulo a esa tensión.

La pregunta de fondo, en todo caso, trasciende un cruce puntual: hasta qué punto la exposición desde el poder puede convertirse en una forma de condicionamiento. O, como lo sintetizó el propio periodista, en un intento de que el otro —ante la presión— elija callar.

por R.N.