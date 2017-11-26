La trágica historia de los novios de Patricia Bullrich desaparecidos durante la dictadura

Durante los '70, Patricia Bullrich no sólo abrazó la ideología revolucionaria: también conoció el amor. La actual candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, tuvo dos grandes relaciones en esos años, ambos miembros de la Unidad Básica del Abasto, donde ella comenzó a militar y donde daría sus primeros pasos como montonera.

A sus tempranos 16 años "Tatiana" -como se hacía llamar Bullrich en esa época-, se curtía en la Básica a la que la había mandado Rodolfo Galimberti, novio de su hermana Julieta y uno de los líderes de Montoneros. NOTICIAS reveló esta historia en una entrevista al "mentor" de ella en ese lugar, Mauricio Zarzuelo, que aseguró que ella era "flor de guerrillera" y recordó también las aventuras setentistas junto a la actual funcionaria.

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"El Víbora", apodo del en ese momento amigo de Bullrich, fue íntimo del primer novio de ella, Juan Manuel Puebla: "Cacho tenía cuatro años más que Bullrich y era un montonero con carrera y un gran tipo. Ella estaba muy enamorada", recuerda Zarzuelo.

La relación, que comenzó durante el gobierno de Perón, duró más de un año, y se separaron antes de que Puebla desapareciera, a principios de 1977.

Junto a él Bullrich daría sus primeros pasos en el amor, e incluso lo llevaría a visitar la gigantesca quinta de la familia en Los Toldos, donde vivía su abuela Totó, aunque no con fines románticos: ahí se sucedieron una serie de entrenamientos militares y prácticas de tiro. "Patricia diparaba muy bien", asegura Zarzuelo.

Después de Puebla, Patricia comenzó a salir con el español Ernesto Fernández Vidal. “El Gallego”, que trabajaba en la librería Hernández, también tuvo un trágico fin: pocos meses después de terminar su relación con la actual candidata presidencial, desapareció.

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Tiempo después Bullrich se casaría con Marcelo "Pancho" Langieri, otro montonero del círculo íntimo de Galimberti, quién ejerció como docente y sociólogo.

Luego volver del exilio clandestinamente en 1979, tuvieron a su único hijo Francisco Langieri Bullrich.

SF