La escandalosa explicación de Alberto a Grabois sobre por qué bajó a una funcionaria: "No le da"

Se sabe que Juan Grabois no es de guardarse lo que piensa. Después de cruzar con dureza a Sergio Massa -“cagador y vendepatria”-, ahora contó una infidencia sobre una picante reunión que habría tenido con Alberto Fernández. Era un encuentro para debatir si a Fernanda Miño, una militante de su escuadra, iba a asumir como secretaria en el ministerio de Hábitat. Pero, según reveló el dirigente social, la respuesta del Presidente fue tajante. “No le da el physique du role”.

Fue una anécdota que contó Grabois en el programa “El fin de la metáfora” en Radio Con Vos. “Primero fuimos a una reunión con la entonces ministra Bielsa. Estaba con Fernanda Miño y otra Fernanda, que es rubia, tiene dos títulos universitarios y es hija de un desaparecido: todo lo que le gusta al progresismo, mientras que Miño es una negra villera y cristiana y del barrio de La Cava. Creo que no hay noción en la gente del nivel de clasismo y de xenofobia que hay dentro de la política, lo he visto permanentenmente. Cuestión que me dijeron que la secretaria tenía que ser la rubia, porque tenía título universitario, por esto, y por lo otro”, arrancó la anécdota el dirigente social.

Después de este cruce con la entonces ministra Bielsa, contó Grabois, ellos “se re plantaron” y elevaron el debate hasta el propio Presidente.



“Y cuando Alberto me da la explicación de porqué entendí mucho de la política, me dijo que Miño no tenía el physique du role, que era ‘un problema de physique du role’. Le tienen bronca a miño porque antes era su “muki”, su mucama, le dicen que se baje del pony, le ponen un límite, le meten la bota arriba de la cabeza, me parece que todo eso tiene una impronta clasista fuerte. No los ponen nerviosos los pobres en sí mismos, sino los pobres que se empoderan, que les hablan de igual a igual, eso les jode, lo vi mil veces”, dijo Grabois.