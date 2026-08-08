Noticias de internacionales

El Papa y sus antipapas
Cuando visite Argentina, León XIV será recibido por quien, junto con Donald Trump, con más fervor aborrece y combate los valores que él defiende.
Cuando visite Argentina, León XIV será recibido por quien, junto con Donald Trump, con más fervor aborrece y combate los valores que él defiende.
La misión de reclutar gobernantes conservadores para alinear países con el liderazgo continental y global de Donald Trump.
La crisis de Ceuta reabre la pelea por el relato: la teoría sobre Argelia choca con la mejor relación de Sánchez con Marruecos en décadas.
Lo videos registraron saqueos, manifestaciones, corridas y hasta camisetas de Boca. La política migratoria europea en debate.
Del hackeo a Bybit por 1.500 millones a miles de empleados infiltrados: cómo Corea del Norte financia su régimen con delitos digitales.
La presidenta de México justificó la controversial medida del gobierno centroamericano de Daniel Ortega.
La pregunta que crece entre los iraníes, sin que nadie la pronuncie, por la no aparición de Moqtada desde el bombardeo en el que murió su padre, el ayatola Alí Jamenei.
Alexandre de Moraes cortó las comunicaciones de Bolsonaro mientras Lula visitó sin trabas a Cristina Kirchner en su detención en San José 1111.
Desde la invisibilidad, el nuevo líder de Irán anunció que los máximos responsables de la muerte de su padre, o sea Donald Trump y Benjamín Netanyahu, serán también asesinados.
En su mañanera, la presidenta de México evitó pronosticar sobre la final del Mundial, pero dejó ver, con un sondeo, que casi nadie en la sala de periodistas hincha por Argentina.
Tras la remontada albiceleste en Atlanta, Keir Starmer publicó un mensaje de despedida para Inglaterra, que quedó afuera de la final del Mundial.
En redes sociales, el jefe comunal demócrata se sumó a los fanáticos albicelestes y se grabó para las redes sociales tocando el bombo.
A diferencia de Milei, De la Espriella y los Bolsonaro, la presidenta electa de Perú no debe su triunfo a Donald Trump ni construyó liderazgo idolatrando al magnate neoyorquino.
El doblete sísmico no solo destruyó La Guaira. Expuso las ruinas de un régimen que sobrevivió a Maduro pero no puede sobrevivir a sí mismo.
Fidel Castro siempre rechazó reformas y aperturas como las que está aplicando el régimen para lograr inversión externa y que florezca el capitalismo interno.
En la intersección de la calle 56 y la Quinta Avenida de Manhattan se inauguró el flamante pasaje honorífico "Argentina Way".
Colombia eligió a De la Espriella y Perú apunta a Fujimori. Se reconfigura el mapa político de América Latina antes de la elección en Brasil.
La salida de emergencia que encontró Trump para huir de la guerra con Irán al precio de una “derrota humillante” y un choque inédito con Netanyahu.
León XIV emerge como la figura que desafía al vociferante liderazgo ultraconservador que lidera Donald Trump tiene figuras como Santiago Abascal, Benjamín Netanyahu y Javier Milei.
Rusia lleva más de cuatro años en guerra con Ucrania. En ese tiempo perdió casi todos sus aliados en el mundo, su economía se deteriora aceleradamente, y sin embargo Moscú combate y rechaza cualquier acuerdo de paz.
“Por lo que haces, todo el mundo odia a Israel”. El revelador reto furioso de Trump a Netanyahu.