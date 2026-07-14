Video: el alcalde de Kansas "argentinizado" por los hinchas de la Scaloneta

La presencia de la selección argentina en el Mundial 2026 no solo dejó una fuerte huella dentro de los estadios, sino también en las calles de las ciudades estadounidenses que recibieron al conjunto dirigido por Lionel Scaloni. Una de las imágenes que más repercusión tuvo en las redes sociales durante las últimas horas fue la protagonizada por el alcalde de Kansas City, Quinton Lucas, quien apareció compartiendo un momento con un nutrido grupo de simpatizantes argentinos al ritmo de un bombo y de los tradicionales cantos de cancha que acompañan desde hace décadas a la Albiceleste.

El video, difundido por el propio funcionario y replicado rápidamente por cientos de usuarios, muestra a Lucas rodeado por hinchas vestidos con camisetas argentinas mientras intenta seguir el ritmo del bombo, uno de los instrumentos más característicos de la cultura futbolera local. Entre sonrisas, aplausos y banderas celestes y blancas, el alcalde participa de los cánticos y celebra el ambiente festivo generado por los visitantes argentinos, una postal que fue ampliamente celebrada tanto por aficionados locales como por usuarios argentinos que destacaron la hospitalidad de la ciudad estadounidense.

Quinton Lucas, abogado de profesión y alcalde demócrata de Kansas City desde 2019, se convirtió durante la Copa del Mundo en uno de los principales promotores de las actividades organizadas alrededor del torneo. A través de sus redes sociales publicó numerosos mensajes dando la bienvenida a los simpatizantes extranjeros y alentando la convivencia entre las distintas hinchadas que llegaron a la ciudad. Su participación espontánea junto a los argentinos fue interpretada como un gesto de cercanía y terminó convirtiéndose en uno de los videos más compartidos del día.

La escena también refleja uno de los fenómenos más notorios que dejó el recorrido argentino durante el Mundial. Hasta el momento, el seleccionado nacional disputó seis partidos en el certamen: el debut frente a Argelia, los enfrentamientos con Austria y Jordania, los dieciseisavos con Cabo Verde, octavos de final frente a Egipto y los cuartos de final ante Suiza, victoria que le permitió clasificarse a las semifinales y continuar alimentando la ilusión de conquistar un nuevo título mundial.

A lo largo de ese recorrido, la hinchada argentina volvió a demostrar por qué es considerada una de las más convocantes del planeta. En cada ciudad estadounidense aparecieron banderas con nombres de pueblos y provincias, bombos, trompetas, camisetas históricas y largas caravanas que comenzaron varias horas antes de cada encuentro. Los tradicionales "banderazos", organizados mediante redes sociales y grupos de WhatsApp, reunieron a miles de personas en plazas, parques y zonas céntricas, donde los simpatizantes entonaron durante horas canciones populares del fútbol argentino antes de marchar en columnas hacia los estadios.

Otro rasgo distintivo fue la convivencia con aficionados de otras selecciones. En varias sedes se observaron encuentros espontáneos entre argentinos y brasileños, colombianos, estadounidenses, japoneses y europeos, que compartieron fotografías, intercambiaron camisetas y protagonizaron amistosos desafíos musicales para determinar cuál era la hinchada más ruidosa. En numerosas ocasiones, turistas extranjeros terminaron aprendiendo fragmentos de las canciones argentinas, mientras que los simpatizantes albicelestes se sumaron a los festejos y tradiciones de otras parcialidades en un clima predominantemente festivo.

Las redes sociales potenciaron además la organización de la hinchada. Influencers, periodistas y agrupaciones de argentinos residentes en Estados Unidos difundieron permanentemente horarios y lugares de reunión, permitiendo que miles de personas que habían viajado desde distintas provincias argentinas pudieran encontrarse antes de cada compromiso de la selección. Esa coordinación dio lugar a banderazos cada vez más multitudinarios, acompañados por espectáculos musicales, percusión y largas caminatas hasta las sedes mundialistas.

No faltaron tampoco las escenas de color que suelen acompañar a cada Mundial. Hinchas caracterizados como Diego Maradona, Lionel Messi o el Dibu Martínez se convirtieron en protagonistas de cientos de fotografías; aparecieron banderas con homenajes a ciudades argentinas, clubes del ascenso y localidades del interior; familias enteras viajaron con bebés vestidos con la camiseta albiceleste y numerosos simpatizantes recorrieron miles de kilómetros en motorhomes decorados con los colores nacionales siguiendo el itinerario del equipo de Scaloni.

El video del alcalde Quinton Lucas tocando el bombo junto a los argentinos terminó sintetizando precisamente ese clima. Más allá del resultado deportivo, la movilización de miles de simpatizantes convirtió cada presentación de la selección en un acontecimiento cultural que trascendió el fútbol, integrando a autoridades locales, residentes estadounidenses y aficionados de distintas nacionalidades en una celebración que volvió a poner de manifiesto el enorme poder de convocatoria y la identidad festiva que caracteriza a la hinchada argentina en cada Copa del Mundo.