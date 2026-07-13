Suicidios en alza: récord preocupante

Los números dejaron de ser una advertencia para convertirse en una señal de alarma. El Ministerio de Salud de la Nación informó que en 2025 se registraron 5.209 suicidios en la Argentina, un 22,6% más que los 4.249 contabilizados durante 2024. El dato marca un nuevo récord histórico y consolida un cambio profundo en la mortalidad violenta del país. Por primera vez en décadas, los suicidios superaron tanto a las muertes por accidentes de tránsito como a los homicidios dolosos.



Pero detrás de esa triste y temeraria estadística emerge una crisis de salud mental que atraviesa a toda la sociedad y que especialistas vinculan con el deterioro económico, la incertidumbre sobre el futuro, la pérdida del poder adquisitivo, el aislamiento y la fragilidad de los vínculos sociales.



Drama trasversal. La magnitud del fenómeno excede el plano sanitario. Los más de 5200 casos registrados el año pasado representan un promedio superior a catorce suicidios diarios y configuran uno de los principales desafíos de la salud pública argentina.



Las estadísticas oficiales muestran un cambio de paradigma. Durante 2025 se registraron 1.676 homicidios dolosos, menos de un tercio de los suicidios ocurridos en el mismo período. También las muertes por accidentes de tránsito quedaron por debajo de las provocadas por decisiones autoinfligidas, modificando un patrón histórico de la violencia en el país.



La comparación con el año anterior confirma la aceleración del fenómeno. La Asociación Psi había advertido que los 4.249 suicidios registrados en 2024 constituían un máximo histórico. Apenas doce meses después, ese récord volvió a quebrarse con un incremento superior al 22%, consolidando una tendencia que enciende todas las alarmas. Cerca del 80% de las víctimas son varones y la mayor incidencia se concentra entre los 18 y los 34 años, aunque los especialistas advierten un crecimiento entre adolescentes y adultos mayores. A ello se suma otro dato preocupante, por cada suicidio consumado existen numerosos intentos previos, a razón de 25 por día, una señal de la necesidad de fortalecer la detección temprana y el acceso a tratamientos.



Los especialistas coinciden en que detrás de las cifras confluyen múltiples factores. La prolongada crisis económica, la pérdida de empleo, el sobreendeudamiento, la incertidumbre laboral y las dificultades para acceder a la atención psicológica y psiquiátrica conforman un escenario especialmente crítico.



Estado de alerta. Para el psicólogo Alberto Álvarez (especialista en suicidología de la Asociación Psicoanalítica Argentina), el fenómeno debe entenderse también como el resultado de profundas transformaciones culturales. "Hoy no es solamente el conflicto intrapsíquico el que pone en crisis la estabilidad psíquica, sino la falta de sentido para un proyecto vital, que genera un vacío existencial", sostiene. A su juicio, las consultas de adolescentes y jóvenes ya no están dominadas por conflictos con la autoridad, sino por una sensación persistente de vacío. "Predomina el sentimiento de inferioridad más que el de culpa y aparece la necesidad de anestesiar rápidamente el sufrimiento", explica. Desde esa perspectiva, muchas conductas de riesgo representan intentos desesperados por encontrar un sentido de existencia antes que un deseo consciente de morir.



Uno de los ámbitos donde la crisis quedó más expuesta fue el de las Fuerzas Armadas. En el segundo semestre de 2025, se registró una sucesión de suicidios entre efectivos del Ejército argentino y otras fuerzas, incluidos tres casos ocurridos en apenas una semana. Familiares y compañeros señalaron como factores recurrentes el endeudamiento, las dificultades económicas, las licencias psiquiátricas y el desgaste emocional, reabriendo el debate sobre la contención psicológica dentro de las instituciones.



La Argentina enfrenta así una crisis silenciosa que trasciende el ámbito sanitario. Detrás de cada estadística hay una historia que merece ser atendida y revertida. Los especialistas coinciden en que el desafío ya no consiste solo en atender la emergencia, sino en construir políticas públicas sostenidas que fortalezcan la prevención, amplíen el acceso a la salud mental y recuperen los vínculos de contención en una sociedad donde el sufrimiento avanza con una velocidad que las cifras ya no permiten ignorar.

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