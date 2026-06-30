Santiago Caputo contra Pagni: "Lo peor de todo es que no dijo 'El Mago del Kremlin'"

Carlos Pagni hizo este lunes su primera editorial tras la confirmación de la salida de Manuel Adorni del Gobierno y aprovechó para repasar las últimas horas del ex vocero al frente de la Jefatura de Gabinete. En ese repaso, el periodista de LN+ apuntó directamente al rol que jugó Santiago Caputo, principal asesor de Javier Milei, en medio de las fuertes tensiones internas que atraviesa el oficialismo.

En su ciclo Odisea Argentina, Pagni citó versiones que circulan en el entorno de Karina Milei: "Cerca de Karina Milei dicen que Caputo le pidió la jefatura de Gabinete a Milei pero éste no se la concedió y decidió poner a Santilli". El propio periodista aclaró que podía tratarse de una versión interesada, surgida desde un sector con intereses propios en la disputa.

La respuesta del asesor presidencial no tardó en llegar. Desde su cuenta de X, Caputo escribió: "Me entero por Pagni, que además de tener pésimas fuentes pareciera tener una cierta obsesión medio juvenil conmigo hace tres años, que le pedí la Jefatura de Gabinete a @JMilei. Lo peor de todo es que no dijo 'El Mago del Kremlin'. Me siento insultado".

El apodo no apareció de casualidad: así bautizó Pagni a Caputo hace un tiempo, en referencia al libro de Giuliano da Empoli sobre los asesores de sombra que operan detrás del poder.

Pagni también había remarcado el vínculo que conecta a Diego Santilli, el flamante jefe de Gabinete que jurará en las próximas horas, con el propio Caputo. Según su análisis, ambos comparten relación con Rodrigo Lugones, socio del asesor presidencial en su consultora y estratega político de Santilli durante años, un dato que el periodista usó para matizar la versión de un enfrentamiento total entre ambos sectores.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa la interna que distintos análisis políticos vienen señalando entre el espacio que responde a Karina Milei, encargada del armado partidario de La Libertad Avanza, y el de Santiago Caputo, uno de los principales estrategas de comunicación del Presidente. La definición de Santilli como nuevo jefe de Gabinete, lejos de cerrar el debate, terminó de exponer ese delicado equilibrio de poder dentro del esquema libertario.