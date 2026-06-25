Adorni, el cambio de vocero y la misión imposible de dar buenas noticias

La asunción de Adrián Ravier como nuevo vocero de la Casa Rosada marca el límite de una estrategia frustrada mediante la cual Javier Milei y su hermana Karina intentaron defender a capa y espada a quien hasta ahora había sido la principal cara de la comunicación del Gobierno, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La desgracia en la que cayó el funcionario en medio del in crescendo del escándalo de presunta corrupción que protagoniza obligó a los hermanos a pegar un volantazo y a correrlo como portavoz de los anuncios oficiales. Adorni, envuelto en sospechas sobre su patrimonio y su injustificable nivel de vida, ya no servía para dar las buenas noticias que quieren instalar en la agenda los libertarios. Y el desplome de su imagen pública a la vez arrastraba hacia abajo la del propio Presidente.

Hay hipótesis sobradas de por qué los Milei insistieron hasta aquí en no soltarle la mano a su jefe de Gabinete, por más que lo hayan corrido de la función adjunta de vocero. Un dato ilustrativo: Adorni participó, junto a ellos, de las principales reuniones del caso $Libra y su silencio parece ser una prioridad para el Gobierno. Pero el hecho de que ya no puedan exponerlo en público demuestra hasta dónde trepó la crisis de credibilidad: para una administración que hizo de su discurso anti casta su principal bandera, un affaire como el que mancha al jefe de Gabinete repercute el doble.

El nuevo vocero, Ravier, es un economista y diputado nacional por La Pampa que mantiene una amistad de años con el Presidente y tiene línea directa con él. Representa toda una novedad que no responda a Karina Milei -como la mayoría del elenco gubernamental, y como Adorni- sino que haya sido una elección personal de su hermano, quien es el que, en última instancia, debe tomar las decisiones. Queda por ver, ahora, en qué termina ese gesto de independencia.