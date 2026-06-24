"Todos ponían guita": la revelación de Feudale sobre los políticos en Showmatch

Marcela Feudale, la locutora que estuvo treinta años al lado de Marcelo Tinelli en Videomatch y Showmatch, hizo una revelación que sacudió el ambiente del espectáculo: los políticos pagaban pauta para aparecer en el programa. "Iban y hacían campaña, ponían avisos, pagaban fortunas", dijo en una reciente entrevista, y fue directa con los nombres: Daniel Scioli, Fernando Espinoza, Martín Insaurralde.

El disparador de la pregunta fue la causa que hoy tiene a Insaurralde en el centro de la escena judicial. El periodista le recordó a Feudale aquellas noches en que el exintendente de Lomas de Zamora pisó el piso del programa, primero con Florencia Peña y después con Jesica Cirio. La respuesta de la locutora no dejó espacio para la duda: "Todo era pauta, todos ponían guita, eran campañas".

El episodio con Florencia Peña había generado un pequeño escándalo en su momento. En noviembre de 2012, los medios de farándula publicaron que la actriz y el intendente K estarían iniciando un romance. Insaurralde fue al piso del Bailando a ver bailar a Peña, que concursaba por Lomas de Zamora, y Tinelli les pidió que se dieran un beso. Según Feudale, Peña se enojó cuando se dijo que salían juntos, pero igual "hicieron el juego" en el programa. Después vino Cirio.

El caso de Fernando Espinoza fue todavía más llamativo: el intendente de La Matanza llegó al piso con el coro del municipio. Feudale lo contó como si fuera algo completamente natural de la época, y en parte lo era: Showmatch llegó a medir 38 puntos de rating, lo que lo convertía en la vidriera política más poderosa de la televisión argentina.

Las declaraciones de Feudale llegan en el peor momento para Insaurralde, que hoy enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito y cuya expareja Cirio fue allanada esta semana. La imagen del exintendente en el piso de Tinelli, que en su momento parecía solo un guiño de campaña, hoy se resignifica a la luz de lo que Feudale describe como un sistema: plata, pauta y pantalla.