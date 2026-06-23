Quién es el novio de Jessica Cirio al que le secuestraron armas y dólares

Nicolás Trombino tenía todo para seguir siendo un desconocido. Empresario mayorista de 43 años, fanático del deporte y residente de Puerto Madero, había logrado lo que pocos en el entorno de Jesica Cirio: mantenerse lejos de las cámaras. Pero el allanamiento ordenado esta semana por el juez Luis Armella en el departamento de Las Cañitas de la conductora cambió eso de un día para el otro: entre los 19 mil dólares y el polvillo blanco sin identificar, los efectivos de Gendarmería encontraron armas registradas a su nombre. Trombino es apodado "Niki" por su entorno y hasta el momento había cultivado, a diferencia de las parejas anteriores de la modelo, un estricto perfil bajo lejos de los medios.

Trombino es fundador y director de OLTI Supermercado Mayorista, una empresa familiar nacida en 2005 en Guernica, provincia de Buenos Aires, que hoy opera con más de 15.000 metros cuadrados de depósito y logística propia. También tendría vínculos comerciales con organismos públicos a través de la provisión de alimentos al Estado. Por fuera de los negocios, sus allegados lo describen como apasionado por el deporte y el entrenamiento físico.

Su relación con Cirio se hizo pública en noviembre de 2025, cuando fueron vistos cenando juntos en Puerto Madero. La periodista Laura Ubfal había contado que se conocieron por amigos en común y que incluso viajaron juntos a Punta del Este. En abril, la modelo confirmó el embarazo: su segundo hijo y el primero junto a Trombino, quien también es padre de un joven de 21 años. Si bien aclararon que el bebé no estaba planeado, ambos lo recibieron con alegría. Aunque no conviven, trabajan para consolidar el proyecto familiar.

Pero el perfil bajo tiene fisuras. Meses antes de los allanamientos, el periodista Tomás Díaz Cueto reveló que Trombino tiene una sociedad en Estados Unidos con Quinto Ferro, un joven empresario de 24 años, CEO de una firma de jets privados en Miami e hijo de un abogado cercano al sindicalista Luis Barrionuevo. El círculo de Ferro, según Díaz Cueto, estaba inquieto con la visibilidad que el romance con Cirio ponía sobre esos negocios. Ahora, con una investigación abierta, la Justicia busca determinar con qué frecuencia Trombino frecuentaba la vivienda de la conductora y si su estructura societaria guarda alguna relación con los movimientos patrimoniales que se le cuestionan en la causa Insaurralde.

por R.N.