Fernanda Iglesias sobre el escándalo de Jessica Cirio: "Me ofrecieron plata para que no hable más"

La panelista y periodista Fernanda Iglesias sumó este lunes nuevas y contundentes revelaciones sobre el escándalo que sacude a Jésica Cirio, luego de que se viralizaran videos comprometedores que la vinculan con bolsas de dólares en el contexto del caso Sofía Clerici-Martín Insaurralde. Las declaraciones las hizo a través de sus historias de Instagram, donde viene siguiendo el tema con información propia desde hace varios días.

Iglesias contó que desde que comenzó a hablar del asunto en Puro Show (El Trece) empezó a recibir mensajes de personas que querían contar cosas de manera anónima, por miedo a represalias. "Algunas logré chequearlas y las dije, otras no, porque no tenía las pruebas suficientes para hacerlo", explicó.

Pero lo que más impacto generó fue la revelación de dos llamados que recibió en ese contexto. "Uno de un exintegrante de la SIDE para amedrentarme y otro de un productor de Mandarina para ofrecerme plata para que no hable más", sentenció. Aclaró que desde El Trece la dejaron informar con total libertad, algo que agradeció desde el primer momento y que, según dejó entrever, no ocurrió con todos los medios que cubrieron el tema.

Sobre los videos que se hicieron virales, Iglesias aportó un dato que no había trascendido hasta entonces: Cirio los habría grabado por indicación de su abogado de ese momento, Fernando Burlando. "Lo hizo en medio del escándalo de Sofía Clerici para tener algo con que presionar a Martín Insaurralde si no arreglaba bien el divorcio", detalló la periodista, lo que pondría a las imágenes en una dimensión más estratégica que accidental.

Por último, reveló el recorrido que habrían tenido esas imágenes antes de hacerse públicas: "De alguna manera ese video llegó a manos de Elías Piccirillo, que lo tuvo guardado todo este tiempo". Iglesias no precisó cómo fue esa transferencia ni por qué el material salió a la luz ahora, pero dejó planteada una trama de presiones, operaciones y maniobras que excede con creces el escándalo mediático original.