Ex secretario de Macri: "Adorni toma de boludos a los argentinos"

Darío Nieto, legislador porteño del PRO y ex secretario privado de Mauricio Macri, salió a cuestionar con dureza al jefe de Gabinete Manuel Adorni en medio del escándalo por sus propiedades y su patrimonio no declarado.

"Adorni es un gran mentiroso y toma de boludos a los argentinos", afirmó en diálogo con radio Splendid, y fue más lejos: consideró que debería renunciar antes de que el Congreso avance con la moción de censura que se viene cocinando en la oposición.

El eje del cuestionamiento de Nieto apunta a las explicaciones que Adorni fue dando sobre sus inversiones en criptomonedas. El funcionario sostuvo haber comprado Bitcoin en sus primeros años de desarrollo, cuando la tecnología era todavía experimental y el acceso era mínimo.

Nieto descartó de plano esa versión: "La comunidad cripto y blockchain argentina es de las más talentosas del mundo. Justamente Manuel Adorni nunca formó parte de esta comunidad, entonces ya de base no le creo". Y subrayó que invertir en Bitcoin en 2014 no era una operación de acceso masivo: "Era una apuesta de muchísimo riesgo". También apuntó que la blockchain es un registro transparente pero que no permite saber quién está detrás de cada billetera digital, lo que hace imposible verificar la versión oficial.

Para Nieto, el problema de fondo es político: el escándalo eclipsó semanas de buenas noticias económicas —baja de inflación, reducción del riesgo país, mejora en la calificación crediticia— y hoy el debate público gira en torno a Adorni en lugar de girar en torno a la gestión.

"No es que mintió una vez, mintió varias veces. Primero dijo que estaba todo en regla, después en el Congreso dijo lo mismo y luego aparece otra explicación distinta", detalló. "No es bueno para la Argentina tener estas dudas generales", concluyó, y deslizó que lo ideal sería que el propio Presidente tomara la decisión antes de la interpelación parlamentaria.