El video de Sofía Clerici en Miami en pleno escándalo del vestidor de Jesica Cirio

En estas horas surgió un nuevo episodio más del escándalo que rodea a Jesica Cirio y al triangulo que se configuro con su ex pareja Martín Insaurralde y la modelo Sofia Clerici. Sumado a otro caso, igual de explosivo, en el que esta involucrado su posterior exmarido, el financista Elías Piccirillo, en lo que constituyó un verdadero pandemonium de videos , dólares y lujos que la Justicia esta observando con sumo interés para sumar al expediente del proceso judicial que involucra a todos los protagonistas.

En su cuenta de Instagram, el periodista Jonatan Viale filtró el video completo de Jésica Cirio recorriendo el vestidor y mostrando los millones de dólares ocultos. Inicialmente la grabación se difundió a través de sus plataformas digitales y redes sociales, lo que provocó de inmediato un enorme impacto mediático y la posterior cobertura detallada del material en una investigación periodística publicada por La Nación.

La filtración de siete grabaciones inéditas, hasta el momento, muestran a la conductora televisiva filmando millones de dólares en efectivo ocultos en un vestidor, un fragmento audiovisual que pone suma un capítulo crucial a la investigación penal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos que comenzó con el escándalo del "Yategate". El material expone a la modelo vestida con un pijama recorriendo de manera minuciosa el armario de uso personal de su exesposo, el exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde.

En las imágenes, registradas en la planta alta de la vivienda familiar que compartían en el barrio privado Fincas de San Vicente, se observa cómo se abren cajones cerrados con llave y se levantan prendas de vestir para dejar al descubierto múltiples bolsas plásticas transparentes herméticas, valijas pequeñas y hasta bolsas de tela repletas de fajos de billetes norteamericanos prolijamente ordenados. La propia fisonomía de la conductora quedó acreditada en la filmación al reflejarse directamente en uno de los espejos del lugar mientras sostendría su teléfono celular.

Tras la masiva repercusión pública, la defensa de la conductora, encabezada por el abogado Claudio Caffarello, rompió el silencio mediante un comunicado oficial. En su descargo, Cirio afirmó ser víctima de un hackeo y violación de su privacidad, asegurando que el contenido audiovisual presenta manipulación digital con sucesivos cortes y ediciones orientados a tergiversar los hechos. El argumento principal de su representación legal sostiene que las imágenes fueron obtenidas de forma ilegítima y que la modelo viene sufriendo extorsiones sistemáticas desde hace más de un año y medio. Para respaldar esta postura, detallaron que existe una denuncia previa radicada en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 58 y un acta notarial que acredita las amenazas previas a que el caso tomara estado público.

Respecto al dinero exhibido, la conductora defendió la legitimidad de su patrimonio alegando que trabaja en el sector privado desde los 18 años, que todos sus ingresos están declarados ante los organismos de control y que el capital filmado podría corresponder a sus propios fondos, recordando que en el expediente ya consta que le otorgó 250.000 dólares a Insaurralde al momento de la separación legal. Sin embargo, los montos difundidos en el registro que ella misma grabó se estima que superan el millón de dólares.

Desde Miami, la modelo Sofia Clerici no perdió oportunidad de acestar un golpe mediático más al a caso y a la presentadora desde su cuenta de X. La ex amante de Insaurralde, que destapó el escándalo cuando filtró en su Instagram imágenes junto al ex funcionario a bordo del yate Bandido navegando por las costas españolas, compartió un video de ella alojada en un lujoso departamento de La Florida en pleno contexto de la Copa Mundial de Futbol 2026 que se juega en tierras norteamericanas.

En el plano judicial, el impacto del hallazgo fue inmediato. El juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, junto al fiscal Sergio Mola, ordenaron de urgencia una serie de allanamientos simultáneos en el apartamento que posee la conductora en el barrio porteño de Palermo y en una residencia ubicada en la localidad de Banfield. El objetivo de los operativos dictados por la Justicia fue el secuestro de dispositivos electrónicos, computadoras y tarjetas de memoria para avanzar con peritajes informáticos y determinar mediante análisis técnicos el monto total del efectivo que se observa en los videos.

Los investigadores consideran que este dinero representa un patrimonio en negro y no declarado que permanecía fuera del radar de los pesquisas, lo que habilita la posibilidad de llamar a indagatoria a los imputados a la brevedad. Actualmente, Jésica Cirio se encuentra formalmente imputada en la causa principal y pesa sobre ella una inhibición general de bienes ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.

La cronología de este expediente judicial se remonta a fines de septiembre de 2023, cuando estalló el denominado "Yategate" en plena campaña electoral. En aquel momento, la difusión de fotografías y videos de Insaurralde junto a Clerici a bordo de una lujosa en las costas de Marbella, provocó la renuncia inmediata del funcionario a su cargo en la gobernación y a su candidatura local. Las imágenes exhibían un nivel de gasto desproporcionado con viajes en primera clase, consumo de champaña y obsequios de carteras de alta gama. Auditorías posteriores reflejadas en los dictámenes de la fiscalía determinaron que la travesía costó más de 41.000 euros y 8.000 dólares.

Pocos días después, en octubre de 2023, las denuncias llovieron en los tribunales de La Plata y Lomas de Zamora, unificando la investigación sobre Insaurralde, Clerici y Cirio por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Durante los allanamientos iniciales de ese año, la policía secuestró casi 600.000 dólares en la vivienda de Clerici, quien posteriormente solicitó su sobreseimiento argumentando que el dinero provenía de sus ingresos como "acompañante de viajes".

El expediente avanzó con lentitud debido a disputas por el peritaje contable oficial; el juez inicial del caso, Ernesto Kreplak, había designado a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, pero tras las apelaciones fiscales, la Cámara de Casación Penal ordenó que la pericia patrimonial sobre los 75 ítems sospechosos sea ejecutada estrictamente por el Cuerpo de Peritos de la Corte Suprema de Justicia. Dentro de los bienes específicos de lujo incorporados formalmente al expediente para evaluar la inconsistencia patrimonial de los investigados, los especialistas detectaron una imponente colección de relojes de alta gama de marcas internacionales como Rolex y Audemars Piguet, alhajas de oro, carteras de diseñador exclusivas y vehículos de alta gama a nombre de terceras personas o sociedades satélites.

De manera paralela, emergió un explosivo escándalo que alcanzó a la última pareja y luego exesposo de la conductora, el financista Elías Piccirillo. Los investigadores judiciales en los tribunales de Comodoro Py, bajo el comando de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, lo señalan como un jugador central en presuntas maniobras de corrupción vinculadas a la aprobación irregular de las autorizaciones del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el desvío de divisas hacia el mercado informal del dólar blue durante la vigencia del cepo cambiario.

El levantamiento del secreto de sumario en esa causa dejó al descubierto chats explosivos de su exsocio, Francisco Hauque, quien acusó a Piccirillo de traición tras una feroz interna comercial, amenazó con exponer la red financiera que movió cerca de 250 millones de dólares en un año y solicitó formalmente la declaración de Cirio para comprobar si conocía las operaciones lícitas o ilícitas del entorno. Los mensajes en el expediente describen detalladamente la operatoria del "rulito" cambiario, una maniobra financiera ilegal que consistía en sobrefacturar importaciones para acceder a millonarios cupos de dólares oficiales al valor regulado por el Banco Central, para luego fugar y liquidar esas divisas en ventanillas informales del circuito informal a precio de dólar paralelo. Las agencias financieras bajo la lupa del juzgado, principalmente ARG Exchange S.A. y Gis Cambio SA, canalizaban operaciones fraudulentas que movilizaron más de 475.000 millones de pesos ilegales mediante la simulación de transacciones y el uso de documentación apócrifa.

La situación de Piccirillo empeoró drásticamente en el fuero penal ordinario, donde se encuentra bajo prisión preventiva y cumpliendo arresto domiciliario en su propiedad de Banfield. Está formalmente procesado como coautor de privación ilegítima de la libertad coactiva agravada, transporte de estupefacientes y tenencia ilegítima de armas de guerra, acusado de haber orquestado un falso operativo policial con agentes de la Policía de la Ciudad para plantarle más de un kilo de cocaína y una pistola en el vehículo de Hauque debido a deudas millonarias pendientes de la estructura cambiaria.

Los próximos pasos procesales de la investigación penal se concentran en una serie de medidas de prueba clave ordenadas tras la aparición pública de las filmaciones caseras. Por el momento, las dos causas que involucran a Cirio están en estado de alerta tras los avances del peritaje tecnológico urgente sobre los teléfonos celulares secuestrados en la última tanda de allanamientos.



