Baby Etchecopar: "Adorni decía que quería ponerse grasa en los glúteos"

Probablemente, Baby Etchecopar sea la personalidad mediática famosa que más conoce a Manuel Adorni. El vínculo se remonta a varios años antes de la irrupción del actual funcionario en la política nacional, cuando el contador aún desarrollaba su perfil como economista y analista en medios. El contacto inicial se dio en el ámbito radial, donde el conductor comenzó a convocarlo como columnista para aportar miradas sobre la coyuntura en un formato de opinión directa y confrontativa. Ese espacio funcionó como una primera vidriera mediática para Adorni, que encontró allí un tono discursivo afín al estilo editorial del conductor.

Durante ese período, Adorni participó en los ciclos radiales emitidos por Radio Rivadavia y luego en otras señales donde el periodista mantuvo su presencia. En esas intervenciones, que se extendieron durante varios años de forma intermitente pero sostenida, el hoy jefe de Gabinete consolidó un perfil mediático basado en críticas al intervencionismo estatal, defensa del liberalismo económico y un estilo provocador. Con el tiempo, esa participación derivó también en apariciones en televisión, especialmente en el programa “Basta Baby”, donde fue invitado en múltiples ocasiones como panelista.

Etchecopar fue clave para la proyección pública de Adorni, en una etapa previa a su incorporación al esquema político de La Libertad Avanza y fue una de las figuras más influyentes en su instalación mediática inicial, al ofrecerle continuidad, audiencia y un marco discursivo compatible con su posicionamiento. En ese sentido, el comunicador aparece como uno de los principales amplificadores de su figura en los medios, en un proceso que luego se consolidaría con su salto a la función pública.

Por ese pasado, la figura de Baby Etchecopar esta bajo la lupa mediática ya que conoció el recorrido en los medios del actual funcionario y cuales fueron sus necesidades laborales y financieras de ese momento. En la plataforma streaming Blender, el conductor fue entrevistado y se refirió a su ex colaborador con enojo e ironía. "Ahora me voy hacer una lipo, me voy a sacar grasa de la cintura y ponérsela en los glúteos”, recordó el comunicador sobre los comentarios que Adorni realizaba a sus colegas y remató: "Tenía un problema muy grande con la estética".

Horas antes del reportaje streaming de Blender al conductor televisivo, el mismo Etchecopar realizo una furiosa editorial tras las últimas declaraciones mediáticas de Adorni concedidas a José Del Rio en el programa Mesa chica de LN+. El actual Jefe de Gabinete presentó por primera vez una explicación integral sobre el origen de los fondos que están siendo investigados y reconoció que había omitido declarar parte de sus activos. Además, durante la entrevista, el funcionario reveló que presentó ante la Oficina Anticorrupción declaraciones juradas rectificativas correspondientes a 2023 y 2024, incorporando activos que no figuraban en sus presentaciones originales.

Según su propia explicación, la diferencia patrimonial rondaría los 500.000 dólares, monto cuya procedencia atribuyó a una combinación de ahorros acumulados durante años y ganancias obtenidas mediante inversiones en criptomonedas. "Ahorramos en negro como todos los argentinos", destacó el coordinador de ministros. Cuando Del Rio le preguntó por qué esos fondos no habían sido declarados oportunamente, respondió: "No lo declaramos porque la manera de escaparse de la vieja política era tener un ahorro en negro", y sostuvo: "Nunca se me hubiese ocurrido ahorrar en blanco en aquellos años". "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", remató.

Incluso, otro aspecto sensible en la entrevista de LN+, fue precisamente la explicación sobre Bitcoin y otros activos digitales del principal vocero de Casa Rosada.El funcionario libertario afirmó que había invertido aproximadamente 200.000 dólares en criptomonedas y que esas operaciones le habrían generado ganancias cercanas a 300.000 dólares, argumento utilizado para justificar buena parte del crecimiento patrimonial observado en los últimos años.

Tras conocerse estas declaraciones, frente a cámara en su programa de A24 y con notable virulencia, Etchecopar señaló: "Cuando Adorni venia a laburar con nosotros no tenia ni una moneda. Venia a laburar porque tenia que pagar la cuota del departamento. ¿De que 500 mil dólares de mierda me estas hablando? Eras un laucha que no tenías una moneda, tu mujer tenía todos los dientes torcidos", destacó y cerró: "¿Te pensas que somos todos pelotudos?”.