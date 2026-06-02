Mundial y marketing: la batalla de publicidades entre cadenas de hamburguesas

A días de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 que se llevara a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, las principales cadenas de hamburguesas que operan en la Argentina aceleraron una disputa comercial que tiene a la Selección Argentina como eje de sus estrategias de marketing. McDonald's, Mostaza y Dean & Dennys lanzaron campañas multimillonarias que apelan al orgullo nacional, a la identificación emocional con los campeones del mundo y a figuras de alto impacto popular para intentar quedarse con una porción del entusiasmo que genera la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La batalla publicitaria encuentra a las tres marcas compitiendo por apropiarse de algunos de los símbolos más poderosos del fútbol argentino. En ese escenario, Mostaza aparece como la empresa que logró construir la asociación más sólida y duradera con una figura de la Selección. La relación con el arquero Emiliano "Dibu" Martínez comenzó incluso antes de la consagración mundialista y se transformó en uno de los casos más exitosos del marketing deportivo argentino reciente.

La compañía viene explotando comercialmente la imagen del guardameta desde la campaña "Mega Dibu", lanzada tras la irrupción del marplatense como héroe nacional durante el Mundial anterior. Lo que inicialmente parecía una acción promocional coyuntural terminó convirtiéndose en un activo estratégico para la cadena. La figura del deportista quedó asociada a la marca en la mente de millones de consumidores, algo particularmente valioso en un mercado extremadamente competitivo.

En la actual campaña rumbo a 2026, Mostaza profundizó esa estrategia con "Hambre de la Cuarta", una propuesta que juega con el sueño colectivo de conquistar una cuarta estrella mundial. Los spots muestran a Dibu Martínez junto a Leandro Paredes, Ángel Di María y el streamer Davo Xeneize, en una narrativa que combina humor, identidad futbolera y optimismo respecto de las posibilidades de la selección dirigida por Lionel Scaloni. La empresa incluso bautizó uno de sus lanzamientos gastronómicos como "La Cuarta", transformando la ilusión mundialista en un producto comercial concreto. La campaña se apoya en el concepto "Argentina nunca se achica", una frase que resume el tono épico y emocional que caracteriza a la comunicación de la marca.

Especialistas en branding deportivo consideran que la decisión de Mostaza de sostener durante varios años una misma figura le permitió construir una asociación emocional difícil de replicar. El Dibu no sólo representa rendimiento deportivo, sino también atributos altamente valorados por el público argentino como resiliencia, personalidad, sacrificio y confianza. Desde la perspectiva del marketing, esa continuidad genera reconocimiento inmediato y fortalece la recordación publicitaria.

McDonald's eligió un camino diferente. En lugar de apostar por una única figura, desarrolló una campaña coral basada en tres de los futbolistas más representativos de la nueva generación campeona del mundo: Alexis Mac Allister, Julián Álvarez y Enzo Fernández. La estrategia consiste en asociar cada jugador a una hamburguesa específica diseñada alrededor de rasgos de personalidad atribuidos a cada uno de ellos.

Los spots publicitarios muestran a los futbolistas participando activamente de situaciones humorísticas y códigos internos del vestuario de la selección. La campaña busca transmitir cercanía y autenticidad, dos valores que los especialistas consideran centrales para conectar con consumidores jóvenes. Las piezas presentan a los jugadores no sólo como atletas de elite sino también como amigos y compañeros, reforzando la imagen de grupo que caracteriza a la denominada "Scaloneta".

La compañía desarrolló tres productos diferenciados. La hamburguesa inspirada en Alexis Mac Allister incorpora salsa Mequinesse, bacon, lechuga, tomate y cheddar blanco; la asociada a Julián Álvarez suma cheddar melt, pepinos, bacon y cebolla crispy; mientras que la propuesta vinculada a Enzo Fernández apuesta por una versión de pollo crispy con ingredientes diferenciados. Más allá de las características gastronómicas, el verdadero objetivo es transformar a cada futbolista en una experiencia de marca.

Dean & Dennys, por su parte, eligió una estrategia más ligada al entretenimiento y a la cultura popular argentina. La cadena apostó por Guillermo Coppola, uno de los personajes más reconocibles del universo futbolístico nacional. Lejos de recurrir a futbolistas en actividad, la marca buscó capitalizar el enorme nivel de exposición que alcanzó Coppola durante los últimos años gracias a la serie biográfica inspirada en su vida y a su constante presencia mediática.

Los spots protagonizados por Coppola explotan precisamente esa personalidad extravagante y carismática que lo convirtió en una figura transversal para distintas generaciones. La campaña combina referencias al fútbol, al espectáculo y a la nostalgia, intentando diferenciarse de las propuestas más tradicionales de sus competidores. En lugar de enfocarse exclusivamente en el rendimiento deportivo, Dean & Dennys busca asociar el Mundial con experiencias sociales, reuniones entre amigos y momentos de disfrute colectivo.

Consultores de comunicación coinciden en que la disputa comercial entre las tres cadenas refleja una tendencia global: los grandes eventos deportivos dejaron de ser únicamente plataformas de patrocinio para transformarse en escenarios de construcción emocional de marca. El Mundial, sostienen los especialistas, genera uno de los niveles de atención pública más altos del planeta y permite que empresas de consumo masivo se vinculen con emociones positivas como esperanza, orgullo, pertenencia y celebración.