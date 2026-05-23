Elisa Carrió, saliendo del modo "hibernación"

Elisa Carrió no puede con su genio. Retirada de la política, sigue buscando la forma de estar vinculada: en la última semana, llamó a periodistas para hacer una mini gira mediática a fin de promocionar una asociación civil que va a conducir. “Hacer publicidad en redes es muy caro”, les dijo.

La fundadora de la Coalición Cívica ya no tiene el poder de fuego de otras épocas y perdió su virtud natural para conseguir buen rating. Ya no es el comodín de los productores, sino que es ella la que pide ir a la tevé. Es que los límites están muy corridos. Antes sus declaraciones rimbombantes hacían temblar a la política tradicional. Hoy, funcionarios y legisladores oficialistas se dicen tantas barbaridades que sus frases pasan casi desapercibidas.

Nacimiento.

De todas maneras, Carrió sigue en actividad. Con un grupo reducido de colaboradores, muchos de ellos históricos de la Coalición Cívica, anunció el inicio de “una asociación civil, no política, que va a luchar contra la corrupción y por el humanismo”, como reveló en un video.

Según pudo saber NOTICIAS, la asociación se llamaría Por La Paz y la Justicia. “Va a girar en torno a las amenazas de las tecnocracias y la tecnología”, dice un colaborador. Por la misma línea va con su Instituto Hannah Arendt. Es la última preocupación de Carrió. Y tiene nombre y apellido: Peter Thiel.

La ex diputada lo tiene entre ceja y ceja. “Que se instale en la Argentina es terrible", escribió en X. Y completó: “Hay que buscar qué es Palantir. Va en contra de la República, la democracia y las libertades. Es Pentágono puro. Es el eje del mal”.

Thiel, uno de los empresarios más influyentes de Silicon Valley, estuvo reunido por lo menos en dos oportunidades con Javier Milei y parte de su gabinete en Casa Rosada. Por lo que su desembarco en el país está rodeado de especulaciones. “Nos va a usar como un experimento”, advierte. Y luego asegura: “Te cambian tu libertad por tu seguridad, es la teoría del Leviatán de Hobbes”.

Fiel a su estilo, Carrió vaticina sobre lo que se viene en política: “Milei no va a tener un nuevo mandato”, dijo en una entrevista en Infobae. Y agregó: “Debe estabilizar su carácter. Él está destruyéndose a sí mismo. No puede con sigo mismo”.

Sin embargo, le dio una señal de aliento al Presidente: “Parece que soy mileísta cuando digo esto, pero siento que hay que darle tiempo”, dijo. Y agregó: “Así como en la crisis del campo, cuando Néstor le decía a Cristina que renuncie, yo decía que había que darle tiempo a la Presidente. Ahora lo mismo”.

Buscando un lugar.

Carrió asegura que no va a ser candidata. Al menos por ahora no está en sus planes. No tiene la energía para competir por un cargo ejecutivo y tampoco quiere volver al Congreso. “Se llenó de gatos”, suele repetir.

Pero sigue atentamente lo que sucede con su partido. Y hubo novedades en la Coalición Cívica. Los dos diputados que representan el espacio rompieron el interbloque Unidos, que conformaban con Provincias Unidas y Encuentro Federal. Maximiliano Ferraro y Mónica Frade alegaron “diferencias políticas” con sus ahora ex compañeros de bloque, en relación a los pasos a seguir con los presuntos casos de corrupción del Gobierno.

A partir de esa escisión, el interbloque perdió el tercer lugar en número de integrantes. Ahora ese espacio lo ocupa el interbloque del PRO y la UCR.

Para Carrió, el caso Adorni ya es cosa juzgada: “Adorni ya está puesto”, dijo en las últimas horas. Y fundamentó: “Si tenés que explicar 800 mil dólares en dos años… Yo que hice una casa en nueve años y gasté la mitad. Cobré un juicio pesificado, vendí un departamento en blanco y me hicieron una operación, pero al otro día declararon que era de mala fe”.

El problema, para la ex diputada, es que Adorni se engolosinó con las ventajas del poder: “Le vino el entusiasmo del nuevo rico. Entonces hizo estupideces enormes. ¿Para qué querés una cascada? Esas estupideces que te venden los tipos porque uno se enamora del lujo falso. Eso te cobran cualquier cosa”, alegó.

La cofundadora de Juntos por el Cambio cree que, el hecho de que el Presidente sostenga a su jefe de Gabinete es porque en esencia lo cree inocente: “Milei lo sostiene porque son iguales. Ellos nacieron en negro. Hay una parte de esa sociedad que nació en negro”.

“Lilita” seguirá lejos de la política, sobre todo si no hay un candidato que la represente en las cuestiones más básicas. “A mí me corrieron cuando hubo que elegir entre Milei y Massa”, explica cuando alguien interroga sobre su jubilación. Con esa mirada tan negativa de la situación actual, Carrió volvió a elogiar a un ex socio al que últimamente sólo le tiraba pálidas: “Mauricio seguro está viendo una oportunidad”, dijo en una entrevista.

La líder de la Coalición Cívica insiste con su retiro, pero no se le apaga la llama interna que la mantiene atenta al desarrollo del país. “A mí me dijeron loca mucho tiempo. Pero soy actriz y no pierdo la racionalidad nunca”, dice. Y agrega: “Hasta cuando me enfurezco, me divierto”. Para no aburrirse en su casa, Carrió sigue en actividad.