Escándalo Rufus: la guerra libertaria entre Montescos y Capuletos

La guerra intestina en La Libertad Avanza escaló a una nueva dimensión: sus protagonistas ya ni siquiera disimulan el enfrentamiento en público y sacan los trapitos al sol ante el asombro de propios y extraños. En los últimos días, la tensión subió hasta lo indecible cuando el asesor estrella de Javier Milei, Santiago Caputo, expuso en sus redes una cuenta fake atribuida a su archirrival Martín Menem, @PeriodistaRufus, desde la cual el riojano y su séquito disparaban contra el otro bando amparados en el anonimato.

La intempestiva jugada de Caputo no solo obligó al presidente de la Cámara de Diputados a cerrar la cuenta en cuestión (“eso solo demuestra que es de ustedes, mogólicos”, le espetó luego el asesor), sino que por primera vez empujó al propio Milei a tratar de calmar las aguas. El jefe de Estado argumentó que todo el entuerto era “algo preparado para generar un problema” y creyó en la supuesta inocencia de Menem, pero enseguida “El Gordo Dan”, el principal tuitero del caputismo, salió a negar esa hipótesis: “Le están mintiendo al Presidente”, disparó.

El odio entre los Montescos y Capuletos libertarios promete generar más zozobra en un contexto económico difícil, donde la largamente prometida reactivación sigue sin aparecer. Las dos familias que se disputan el poder en torno al Presidente no reparan en lo inoportuno de sus batallas, sino que se muestran dispuestas a todo para erradicar al otro. Quien paga el costo, en última instancia, es el propio Milei, quien no se anima a poner orden —o no puede hacerlo— porque su hermana, Karina, la secretaria general de la Presidencia, es la que encabeza uno de los bandos en pugna, el de los primos Menem.

La interna promete nuevos capítulos y provoca un daño difícil de calcular.