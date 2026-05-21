Papá soltero: la salida de Mauricio Macri al teatro con sus hijas

En su cuenta de Instagram, Mauricio Macri dio a conocer una salida familiar con su hija Antonia y Valentina, la hija de su ex pareja Juliana Awada y del millonario belga Bruno Laurent Barbier. El ex mandatario llevó a las jóvenes a disfrutar del teatro con el estreno de Hairspray, la superproducción musical que se presentó en el Teatro Coliseo. "Hairspray con Antonia y Valentina, gran programa. Gracias por el afecto", destacó el líder del PRO en su cuenta de la red social.

Macri no fue el único famoso que asistió a la adaptación teatral en escenarios porteños del fenómeno de Broadway. La ex modelo Valeria Mazza, su esposo Juan Gravier y miembros de la familia, también fueron parte del convite y de las fotos que acompañaron el carrusel del posteo. El espectáculo que llegó a la sala del Coliseo, a cargo de Olga y Club Media, marcará el debut actoral de Damián Betular en el rol de Edna Turnblad, bajo la dirección general de Fer Dente, con la participación de Sofia Morandi y Alejandra Radano.

Con los retratos de esta salida, la familia del expresidente puso un poco de paños fríos a los rumores sobre la nueva pareja de Mauricio Macri, tras su separación de Juliana Awada a principios de este año. El show musical con reconocidas canciones como “Good Morning Baltimore”, “You Can’t Stop the Beat” y “Welcome to the 60’s”, adaptados del clásico film dirigido por John Waters, fue un marco de prolijidad para la imagen del dirigente amarillo.

Macri confirmó su separación de Awada en febrero, tras quince años de matrimonio. Desde entonces fue vinculado con varias mujeres: Graciela Alfano, Juana Viale, Guillermina Valdés y la modelo Chloe Bello, quien se encargó de desmentirlo con escasa diplomacia al decir que Macri podría ser más su padre que su novio. Sin embargo, el ex Jefe de Estado tiene nombre propio en su nueva etapa sentimental: Dolores Teuly, apodada "Lola".

El jueves pasado, el conductor Ángel de Brito confirmó el flamante vinculo sentimental, tras una conversación directa con Macri. Esa misma noche, en LAM (América TV), se difundió la primera foto de la pareja en París, ciudad que eligieron para una escapada romántica de cuatro días.Teuly tiene 46 años, es divorciada dos veces y tiene tres hijos. De perfil bajo y ajena al mundo mediático, su trayectoria tiene un cruce preciso con el universo del empresario: lo conoció en el casamiento de su padre, cuando él estaba todavía en pareja con su entonces esposa Isabel Menditeguy.

En 2015, al asumir la presidencia de la Nación, Teuly fue incorporada al equipo de Ceremonial y Protocolo y llegó a ser Asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia. Permaneció en Casa Rosada hasta pasado el inicio del gobierno de Alberto Fernández, cuando renunció para dedicarse a su empresa de alfombras y decoración, "Qi Rugs". El reencuentro que derivó en romance ocurrió en marzo de este año, en el festejo del cumpleaños del relacionista público Leo Mateu, en Puerto Madero.

Dentro del panorama de la política y para varias figuras del PRO, el blanqueo de la relación no fue casual. El macrismo hizo coincidir la difusión de la primera foto de la nueva novia con un acto partidario en Vicente López bajo la campaña "Próximo Paso". Una lógica similar a la utilizada en 2015, cuando sumaron a Awada en la cobertura mediática proselitista. Dolores Teuly tiene ahora el desafío no solo llenar el corazón de Macri, también de ser la cara visible de las nuevas aspiraciones del expresidente.