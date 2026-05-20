El artista Helmut Ditsch le pide a Karina Milei que le devuelva una obra prestada

El pintor argentino Helmut Ditsch, radicado en Viena desde 1988 y considerado el artista nacional más cotizado de la actualidad, reclamó públicamente al Gobierno la devolución de una réplica de su obra The triumph of nature, inspirada en el glaciar Perito Moreno, que colgó durante 13 años en la Casa Rosada bajo la modalidad de préstamo y fue retirada en marzo sin notificación ni restitución.

Desde Austria, Ditsch publicó un mensaje directo a la Secretaría General de Presidencia, a cargo de Karina Milei: "Hace tres semanas que estoy enviando mails para pedirles información sobre el paradero de mi obra. Ustedes tienen todo el derecho de descolgarla pero la obligación de devolvérmela. Me comunico a través de esta vía para pedirles, amablemente, que me devuelvan la obra así se la puedo entregar a alguna institución oficial, pública, que sepa valorarla más de lo que hacen ustedes".

El retiro de la pieza coincidió con el debate parlamentario sobre la Ley de Glaciares, lo que el propio Ditsch señaló con ironía: "¡Qué casualidad! Retiran de la Casa Rosada una reproducción de mi obra inspirada en el Perito Moreno justo mientras se debate en el Congreso la Ley de Glaciares". Desde el Gobierno explicaron que la remoción obedeció a fallas estructurales en el espacio de exhibición y a cambios de temperatura que podían afectar la pieza. Ditsch nunca recibió una respuesta formal.

El pintor, nacido en Villa Ballester en 1962, tiene en el Perito Moreno su sello más reconocible y rentable. En 2016 vendió Cosmigonon, basada en ese glaciar, por US$ 1,5 millones, récord para un artista argentino vivo. Una fundación austríaca adquirió además el 49% del resto de su producción por una inversión total de 5,56 millones de euros.

La obra removida no era el original sino una réplica de alta calidad —un impreso realizado con los mejores materiales, según el propio Ditsch— que él cedió en préstamo a largo plazo con una sola condición: que le informaran si llegaban a moverla. Esa condición no fue respetada.