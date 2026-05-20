Lilita Carrió en modo stand up: "Maté a mi novio de 95 años"

En un reportaje streaming de Infobae, Elisa Carrió se refirió al nuevo romance de Mauricio Macri con Dolores Teuly, conocida como "Lola", una mujer de 46 años, perfil discreto y pasado en la función pública que habría llegado para quedarse en la vida del ex mandatario. "Es gato. La verdad que no se qué le ven", disparó la dirigente de la Coalición Cívica sobre su ex socio de Juntos por el Cambio.

Ante esta respuesta, los periodistas consultaron sobre el estado sentimental de la ex legisladora, a lo que “Lilita” Carrió afirmó: "Maté a mi novio de 95 años". Seguido a este señalamiento, reconoció que ese supuesto noviazgo fue un invento de ella. "Para mí lo más importante en el mundo son las historias de amor", aseguró la ex candidata presidencial y cerró: "Lo más igualitario que tenemos todos son las historias de amor".

Los dichos de la dirigente no pasaron inadvertidos. Las declaraciones destaparon algo que se sabía de hace rato: Carrió nunca estuvo de novia con un nonagenario. En septiembre de 2025, durante una entrevista en el programa “540°”, conducido por María O’Donnell y Ernesto Tenembaum en Cenital, la ex diputada afirmó públicamente que mantenía una supuesta relación sentimental con un hombre de 95 años “muy famoso”, una confesión que rápidamente se viralizó en redes sociales, programas de televisión y medios políticos.

“Tengo un novio. Tiene 95 años. Está en muy buen estado porque se infiltró vitamina C”, afirmó Carrió en una de las frases que más repercusión tuvo. Luego agregó: “Está un poco perdido, pero en mi estado de enfermedad creo que funciona bien. Nos llevamos muy bien”. La ex diputada insistió incluso con detalles íntimos y cotidianos del supuesto vínculo. “Nos encontramos una vez por semana en una esquina, nos damos un beso y después yo me vuelvo a mi casa y él se va a la suya”, relató. Cuando Tenembaum le preguntó si la relación se reducía únicamente a eso, respondió: “La relación se reduce a la ternura”.

La dirigente chaqueña también afirmó que el hombre era “muy famoso” y explicó que evitaban utilizar WhatsApp o Tinder porque “genera ansiedad”. En tono irónico, agregó que ambos preferían mantener el vínculo lejos de la exposición pública y de los cafés porteños porque podían ser reconocidos fácilmente. “Hay cariño, hay ternura, que es lo que le falta al mundo”, sostuvo durante la entrevista.

La confesión generó una inmediata repercusión mediática por varios motivos. Por un lado, porque Carrió venía reapareciendo públicamente con un perfil más relajado y humorístico después de años de alta intensidad política. Pero además porque la propia dirigente arrastraba desde hacía tiempo un histórico meme asociado a su frase “estoy de novia”, originado años atrás en una mesa de Mirtha Legrand. Esa referencia volvió a explotar en redes sociales apenas se conocieron sus declaraciones sobre el supuesto novio nonagenario.

Sin embargo, pocas horas después, la propia Carrió aclaró que toda la historia era falsa y que se había tratado deliberadamente de “una broma de Videomatch”. La dirigente explicó que inventó el relato con una intención política y mediática: captar atención pública en plena campaña electoral bonaerense de 2025 y romper la monotonía de la discusión política tradicional. “Me pareció una historia fantástica esto de que me encuentre en una esquina con un famoso de 95 años”, explicó luego en otra entrevista radial.

En esa misma aclaración, Carrió sostuvo que había construido el personaje inspirándose en una idea romántica y melancólica. “Me pareció una hermosa historia de amor, de lo que vamos a morir. Es como El amor en los tiempos del cólera”, dijo, comparando la falsa relación con la novela de Gabriel García Márquez. También agregó una frase que llamó particularmente la atención: “Siempre hay que inventar una gran mentira para tapar la verdad”.

La propia ex legisladora admitió después que el objetivo principal había sido provocar un impacto mediático inmediato y lograr que la prensa hablara de ella y de la Coalición Cívica en un momento en el que el escenario político estaba completamente dominado por la polarización entre el gobierno de Javier Milei y el kirchnerismo. “Faltan pocos días para las elecciones y nadie escucha nada si no hacés algo distinto”, deslizó en conversaciones posteriores reproducidas por distintos medios.

La historia también quedó vinculada a otro elemento recurrente del personaje público de Carrió: el humor autocrítico sobre su edad, su salud y su vida privada. Durante la entrevista original había señalado que ya estaba “en la tercera edad” porque iba a cumplir 70 años y bromeó con la diferencia generacional respecto del supuesto novio: “Me lleva 25 años. Es una buena diferencia”. Aunque la revelación terminó siendo ficticia, durante varias horas alimentó especulaciones sobre la identidad del misterioso hombre “muy famoso” y derivó en debates televisivoss. Algunos medios incluso llegaron a presentar el tema como una verdadera primicia sentimental antes de que Carrió desmintiera toda la historia públicamente.