Luis D'Elía contra Máximo Kirchner: "Está todos los días con escabio, minitas y drogas"

La interna del kirchnerismo volvió a exponer una de sus fracturas más profundas con las explosivas declaraciones de Luis D'Elía contra Máximo Kirchner y la conducción de La Cámpora. El histórico dirigente piquetero, que durante años fue uno de los aliados más fervientes del kirchnerismo, endureció su discurso contra el sector liderado por el hijo de Cristina Fernández de Kirchner y acusó a la agrupación de haberse apropiado del movimiento político construido durante los gobiernos de Néstor y Cristina.

En distintas entrevistas radiales, especialmente en conversaciones mantenidas en Belgrano AM 570 y otros medios afines al peronismo, D’Elía trazó una crítica integral contra el hijo de los reconocidos mandatarios peronistas, cuestionando tanto su liderazgo político como el funcionamiento interno en el justicialismo. "La concepción que tiene Maximo Kirchner de creer de que es el heredero natural del kirchnerismo es un acto de torpeza política", sostuvo el líder de la agrupación MILES y agregó: "Hoy es un drogón que de lunes a domingo está, hasta las cinco de la mañana, con escabio, minita y droga. Después van en la lista todos los que le llevan el escabio, las minitas y las drogas".

El piquetero, que durante dos décadas fue uno de los aliados más leales del kirchnerismo, pasó a convertirse en uno de sus críticos más feroces desde adentro del propio espacio peronista. "El pueblo peronista tiene las bolas llenas de esto. Queremos terminar con este asunto", señaló, cuestionando movidas que el hijo de la presidenta representó como el mandar a votar el desafuero de Julio De Vido. Según D’Elía, el diputado nacional perdió capacidad de conducción y quedó aislado de las bases territoriales históricas del movimiento.

En enero de este año, D’Elía pidió públicamente “dejar atrás el pasado” y llamó a respaldar políticamente al gobernador bonaerense Axel Kicillof como figura de renovación del peronismo. “Terminemos con algo que ya terminó”, afirmó mientras mostraba una imagen dividida entre Kicillof y Cristina Kirchner. Aquella intervención fue interpretada dentro del kirchnerismo como un desafío directo al liderazgo histórico de la ex presidenta y al armado político de Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

La pelea entre D’Elía y La Cámpora no es nueva, pero en 2026 adquirió un carácter mucho más agresivo y personal. El ex líder de la Federación Tierra y Vivienda acusa desde hace años al camporismo de haberse apropiado del kirchnerismo y de haber desplazado a los movimientos sociales tradicionales. Según su visión, La Cámpora dejó de ser una organización militante para transformarse en una estructura burocrática concentrada en el control del aparato estatal y partidario.

En ese contexto, D’Elía retomó viejas críticas y volvió a señalar que Máximo Kirchner construyó poder “desde los ministerios y las cajas del Estado” y no desde el territorio. La acusación reapareció este año al calor de la reorganización del peronismo opositor al gobierno de Javier Milei. Mientras Máximo Kirchner intentaba reconstruir su liderazgo dentro del PJ y reposicionarse como figura central del espacio opositor, D’Elía buscó impulsar una alternativa alineada con Axel Kicillof y sectores del peronismo territorial bonaerense.

La tensión se agravó además por el giro político y mediático adoptado por D’Elía en los últimos meses. Desde sus programas radiales y redes sociales, el dirigente comenzó a desplegar un discurso cada vez más disruptivo y confrontativo. En distintas oportunidades reprochó haber quedado marginado del esquema de poder luego de haber sido “uno de los soldados más leales” del kirchnerismo durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Incluso recordó públicamente que estuvo preso “por kirchnerista” y cuestionó que Cristina Fernández nunca lo haya llamado durante ese período.

La pelea refleja además una disputa más amplia dentro del peronismo opositor. Mientras Máximo Kirchner intenta preservar la centralidad de Cristina Kirchner como principal referencia política del espacio y rechaza construir un frente exclusivamente “anti Milei”, D’Elía impulsa una renovación interna basada en dirigentes como Axel Kicillof y en un esquema menos condicionado por La Cámpora.