Las repercusiones tras la clase magistral de Milei en la Universidad de San Andrés

El presidente Javier Milei se presentó el lunes de manera sorpresiva en la Universidad de San Andrés (UDESA), donde brindó una clase ante los alumnos de Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía. Lo acompañó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que es profesor plenario de esa casa de estudios y dictó su propia clase antes de la intervención presidencial. También estuvo presente el rector de la universidad, Lucas Grosman.

La visita no fue anunciada con anticipación y el evento se mantuvo cerrado a la prensa. En principio se había previsto la presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pero finalmente no asistió.

El timing de la aparición no pasó desapercibido. La elección de una universidad privada de élite como escenario académico ocurrió en pleno conflicto con las casas de estudio públicas: desde el ámbito universitario denuncian que el Gobierno acumula cinco meses de retraso en el envío de los $80.000 millones fijados por ley, y advierten que los fondos efectivamente transferidos apenas cubren la mitad de lo que las instituciones necesitan para funcionar. El oficialismo, por su parte, sigue frenando el reparto de las partidas presupuestarias y le restó importancia a la masiva marcha universitaria del último martes.

El periodista Jorge Rial fue uno de los primeros en marcar el contraste. Desde su cuenta de X, apuntó sin rodeos: "Que vaya a una universidad pública. Ahí no. No le da la nafta." La frase capturó lo que muchos sectores de la oposición señalaron a lo largo del día: visitar una universidad privada mientras las públicas atraviesan una crisis de financiamiento que el oficialismo administra con cuentagotas no es un detalle menor.

La agenda académica del Presidente no termina ahí. El martes 19, Milei disertó en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) en un evento organizado por la Bolsa de Valores, donde expuso sobre inserción laboral, macroeconomía y el potencial productivo del país.

La seguidilla de apariciones en foros de alto perfil llega en un momento de turbulencia interna en el oficialismo: el asesor presidencial Santiago Caputo cruzó públicamente al entorno del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acusándolo de gestionar una cuenta anónima en X con críticas al propio Presidente. La interna, que venía cocinándose en privado desde las listas legislativas de septiembre de 2025, estalló en las redes y obligó a Menem a enviar