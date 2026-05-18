La historia desconocida de la nueva novia de Mauricio Macri

Mauricio Macri confirmó su separación de Juliana Awada en febrero de 2026, tras quince años de matrimonio. Desde entonces fue vinculado con varias mujeres: Graciela Alfano, Juana Viale, Guillermina Valdés y la modelo Chloe Bello, quien se encargó de desmentirlo con escasa diplomacia al decir que Macri podría ser más su padre que su novio. Ahora el ex presidente tiene nombre propio en su nueva etapa sentimental: Dolores Teuly, apodada "Lola".

La información fue confirmada por el conductor Ángel de Brito el jueves 14 de mayo, tras una conversación directa con Macri. Esa misma noche, en LAM (América TV), se difundió la primera foto de la pareja en París, ciudad que eligieron para una escapada romántica de cuatro días.

Teuly tiene 46 años, es divorciada dos veces y tiene tres hijos. De perfil bajo y ajena al mundo mediático, su trayectoria tiene un cruce preciso con el universo Macri: lo conoció en el casamiento de su padre, cuando el empresario estaba todavía en pareja con su segunda esposa Isabel Menditeguy. En 2015, al asumir la presidencia, Teuly fue incorporada al equipo de Ceremonial y Protocolo y llegó a ser Asesora en la Dirección General de Eventos de Presidencia. Permaneció en Casa Rosada hasta pasado el inicio del gobierno de Alberto Fernández, cuando renunció para dedicarse a su empresa de alfombras y decoración, "Qi Rugs".

El reencuentro que derivó en romance ocurrió en marzo de este año, en el festejo del cumpleaños del relacionista público Leo Mateu, en Puerto Madero. La conexión fue inmediata.

Hay un detalle familiar que agrega textura al relato: el hermano de Dolores, Agustín Teuly, fue novio de Juana Viale en los años noventa, cuando ella era apenas la "nietísima" de Mirtha Legrand. El apellido ya había rozado el universo mediático argentino.

En el PRO, el blanqueo de la relación no fue casual. El macrismo hizo coincidir la difusión de la primera foto con un acto partidario en Vicente López bajo la campaña "Próximo Paso": la misma lógica de 2015, cuando sumar a Awada multiplicó la cobertura mediática. Dolores Teuly tiene ahora el desafío de llenar un espacio que Juliana hizo grande, y redituable.