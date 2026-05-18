En un posteo en su cuenta personal de X, titulado "Periodistas de mierda (95%)", el presidente Javier Milei defendió al ex diputado José Luis Espert tras conocerse las últimas novedades del caso que involucra Fred Machado, que se encuentra detenido y enjuiciado en Texas. Este fin de semana, en medio de la fuerte repercusión que generó en el país el acuerdo judicial firmado en Estados Unidos por el empresario aeronautico, el Jefe de Estado utilizó sus redes sociales para cuestionar las acusaciones que durante años vincularon al ex legislador de La Libertad Avanza con el narcotráfico.

“Fred Machado solo es estafador y lavador, no narco”, sostuvo Milei al intentar desacreditar las denuncias opositoras y mediáticas que habían golpeado de lleno la candidatura legislativa del economista libertario el año pasado. La frase fue pronunciada en el contexto de una encendida defensa política publicada inicialmente en X y luego comentada en apariciones televisivas y radiales posteriores, después de que trascendiera que Machado había llegado a un acuerdo con fiscales federal para evitar ir a juicio oral por narcotráfico internacional.

Según argumentó el mandatario, el nuevo acuerdo judicial demostraría que Machado no terminó condenado por tráfico internacional de cocaína sino por delitos económicos vinculados al fraude y al lavado de activos. En ese contexto, el Presidente cuestionó directamente a periodistas y dirigentes opositores que habían instalado la idea de un vínculo entre Espert y fondos provenientes del narcotráfico. “¿A quién se le ocurre que Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico?”, escribió Milei en el mensaje difundido en redes.

"A José Luis Espert le destruyeron la reputación, lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal mediante una operación política y mediática infame", sbrayó Milei y agregó: "Pero finalmente, la Justicia de Estados Unidos aceptó la declaración de inocencia respecto del narcotráfico del que se acusaba a la persona utilizada para golpear y ensuciar a José Luis Espert. Ahora pregunto: ¿A quién carajo se le ocurre que, a los 58 años y después de toda una vida exitosa de trabajo en el sector privado, el profesor Espert entra en política para lavar dinero del narcotráfico? Hicieron mierda a un tipo inocente. Le arruinaron la vida, le destruyeron la carrera política y buscaron dinamitar a uno de los pocos que llevaba más de 20 años defendiendo las ideas de la libertad en la Argentina".

El caso judicial que involucra a Machado se desarrolla en el Tribunal Federal del Distrito Este de Texas bajo el expediente “United States v. Mercer-Erwin et al.”. Allí, el empresario rionegrino aceptó declararse culpable de dos cargos: conspiración para lavar dinero y conspiración para cometer fraude electrónico. Según la documentación presentada ante el tribunal y difundida por medios estadounidenses , Machado admitió haber encabezado una maniobra fraudulenta vinculada a la venta de aeronaves inexistentes o imposibles de comercializar. La investigación determinó que captaba inversores prometiendo operaciones sobre aviones pertenecientes a compañías internacionales como Air India, All Nippon Airways y empresas privadas chinas, aunque en realidad esas aeronaves no estaban disponibles para la venta.

El acuerdo firmado por Machado implicó un cambio decisivo respecto de la acusación original presentada en 2020. En aquella imputación, fiscales federales lo señalaban como integrante de una organización dedicada al tráfico internacional de cocaína, lavado de activos y fraude financiero. Sin embargo, tras varios meses de negociaciones y luego de permanecer detenido en Oklahoma, Machado decidió modificar su estrategia defensiva y aceptar un “plea agreement” con la fiscalía federal encabezada por Heather Rattan. A cambio de declararse culpable por lavado y fraude, el fiscal Jay Combs aceptó retirar el cargo de narcotráfico internacional, que era el aspecto más delicado y políticamente explosivo del expediente. La audiencia de cambio de declaración fue fijada ante el juez federal Amos Mazzant III, quien deberá definir la condena definitiva y evaluar el grado de colaboración aportado por el argentino.

Por otra parte, la relación entre Machado y Espert se remonta al período previo a la campaña presidencial de 2019. Durante esos años, el empresario radicado en Miami comenzó a acercarse al economista liberal y terminó convirtiéndose en uno de sus principales financistas y operadores logísticos. Machado puso a disposición aviones privados para los traslados de campaña y también facilitó vehículos utilizados por el entorno de Espert. Una de las imágenes más recordadas de aquella etapa fue la aparición pública de ambos delante de un avión privado en Viedma, donde el propio Espert agradeció públicamente “el excelente vuelo” proporcionado por Machado.

La situación comenzó a complicarse judicialmente cuando documentos bancarios incorporados a la causa estadounidense revelaron una transferencia de 200 mil dólares realizada desde una empresa vinculada a Machado hacia cuentas relacionadas con Espert. El diputado reconoció la existencia de esa operación, aunque sostuvo que no correspondía a financiamiento político sino al pago parcial de una consultoría minera en Guatemala por un contrato total de un millón de dólares. Sin embargo, las investigaciones impulsadas tanto en Estados Unidos como en Argentina no lograron encontrar evidencia concreta de la prestación de esos servicios profesionales.

El vínculo político y personal entre ambos terminó convirtiéndose en uno de los mayores problemas para la campaña legislativa de Espert en 2025. A medida que avanzaban las investigaciones judiciales y aparecían nuevos registros de vuelos privados, transferencias y contratos, distintos sectores de La Libertad Avanza comenzaron a considerar que el caso se había vuelto electoralmente tóxico. Patricia Bullrich llegó a reclamar públicamente explicaciones “claras” sobre los vínculos con Machado, mientras dirigentes opositores, encabezados por Juan Grabois, denunciaban un posible esquema de financiamiento político con dinero proveniente de actividades ilícitas.

La presión política, mediática y judicial terminó erosionando por completo la candidatura de Espert. El oficialismo suspendió actos de campaña en distintos distritos bonaerenses y comenzaron a filtrarse tensiones internas dentro del armado libertario. Finalmente, en medio del escándalo y pese al respaldo público de Milei, Espert anunció su renuncia a la candidatura a diputado nacional argumentando que no quería perjudicar al Gobierno ni al proyecto político libertario y reemplazado por Diego Santilli. La salida fue interpretada dentro del oficialismo como una forma de desactivar una crisis que amenazaba con instalar durante toda la campaña la asociación entre La Libertad Avanza y las investigaciones sobre Machado.