Paranoicos, el Gobierno en alerta máxima

Sus amigos lo tienen claro. Para conservar la relación con Javier Milei hay una condición indispensable: no contradecirlo nunca. Él pide lealtad, aunque lo que exige en realidad es obsecuencia. En el camino quedaron ya varios que le plantearon desacuerdos, muchas veces mínimos, y fueron a parar a la hoguera. Para el Presidente no hay grises: o están de acuerdo con él en absolutamente todo, o son traidores. En el medio, nada.

Así es como día a día se produce una sangría que lo deja al Presidente cada día más solo, codo a codo con su hermana y sosteniendo -a costa de imagen y aliados- al jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Gobierno en alerta máxima: Paranoicos, es el título de NOTICIAS de esta semana. Te contamos cómo se vive entre funcionarios y aliados políticos esta caza de brujas a la que se encuentra abocado el Gobierno. Escaramuzas con Bullrich, distanciamiento de Macri y pérdida de cuadros históricos como el biógrafo oficial, Nicolás Márquez.

Además, en la portada de esta semana, el fenómeno publicitario de la Scaloneta. Cuánto facturan las principales figuras de la Selección Nacional vendiendo casi de todo.

También en la tapa, una nueva trinchera para la guerrilla virtual: Santiago Caputo tiene nueva cuenta en X para disparar artillería pesada. Y una nota costumbrista: el lujo silencioso. Una nueva modalidad de consumo para bom vivants de perfil bajo.