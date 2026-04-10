Anticrisis: brote místico

Para enfrentar la oleada de escándalos de corrupción que corroe al Gobierno, sus funcionarios más prominentes se aferran a la fe. Una fe ecléctica, que cruza el asesoramiento de rabinos con pastores evangélicos, naturaliza el uso de escudos protectores con la ilusión de que hagan su magia desde el despacho del controversial Adorni o la solapa del Ministro Caputo. Karina Milei se ampara en la energía de las piedras y su inseparable talismán al cuello, la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello perfecciona sus conocimientos de Tarot, hay San Benitos para todos y Santiago Caputo sigue confiando en el destino que -a su entender- le vaticinó a Milei el Nostradamus argentino, Solari Parravicini. En esta edición de NOTICIAS, titulada Brote Místico, te contamos las escenas más desopilantes de esta particular estrategia anticrisis. Y además, quién pagó los clones de Conan, que según relato del propio Presidente, son los perros que lo asesoran en diversas áreas de Gobierno.

También en la portada de esta semana, los puntos oscuros de la investigación de las Propofest, que además de tener víctimas fatales, dejaron al desnudo una red que involucra a médicos y hospitales de prestigio.

Otro tema: los boliches inclusivos pensados para la diversión de jóvenes neurodivergentes y moda retro, el look Kennedy noventoso que actualizó la serie Love Story.