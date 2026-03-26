Karina Milei tiene un poder monopólico sobre el Presidente y sobre el Gobierno. Esa ausencia de límites, la incapacidad que tiene Javier Milei de frenarla, sumado a su necesidad de ser siempre protagonista, y la avidez por lo material la llevan una y otra vez a estar en el centro de todos los escándalos del oficialismo. Invariablemente, los caminos conducen a la hermanísima. El caso Andis, los audios de Spagnuolo y la larga mano de “Lule” Menem, la criptoestafa de Libra y la protección infranqueable a Manuel Adorni, por citar los que más impactaron en la sociedad. El gran dilema que se le abre a Milei es que su discurso siempre se planteó en términos morales: el bien contra el mal, los argentinos de bien contra la casta.

Si la economía se sigue deteriorando, lo único que te queda para ofrecer, de cara a las elecciones del año que viene, es ese relato. Y la seguidilla de hechos que gritan opacidad le pegan de lleno en el sostén de su Gobierno, como lo empieza a evidenciar el declive en las encuestas de la imagen presidencial. Karina Milei: El origen de todos los pecados es por eso la tapa de NOTICIAS de esta semana, un texto en el que Juan Luis González revela la intimidad de esa dependencia emocional del Presidente, que erosiona el relato oficial.

También en la portada de esta semana, el plan para peronizar a Horacio Rodríguez Larreta, que se convirtió en figura codiciada por el kirchnerismo porteño.

Otro tema de tapa es el enfrentamiento entre la industria del cine y los actores por el uso de la inteligencia artificial para reemplazarlos. Y moda masculina: se impone el look Peaky Blinders.