Gobierno Encastado, la tapa de NOTICIAS

El escándalo del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien incluyó a su esposa en la comitiva presidencial que acompañó al presidente Milei a Nueva York, después de haber anunciado con jactancia el fin de ese y otros privilegios de la vieja política, es apenas la expresión más irrefutable de las hipocrecías del discurso oficial. “Gobierno encastado” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. El mileísmo usa métodos extorsivos con gobernadores para lograr adhesión en el Congreso, elige nuevo ministro de la más pura “casta judicial”, y abusa de los recursos estatales mientras aplica la motosierra sobre otros sectores. El más insólito: la promoción del consulado argentino al show de Fátima Florez en Miami. Mientras se declama austeridad, emergen funcionarios con privilegios y patrimonios que no cierran.

Además, esta semana una investigación sobre el retroceso de las mujeres como efecto del avance de las nuevas derechas en todo el mundo. Cierre de programas, violencia y misoginia.

También en la tapa un tema médico: por qué hay que tratar el insomnio. Y un adelanto de la moda invierno que se viene. Desfiles y las marcas argentinas que hacen tendencia.