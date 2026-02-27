Federico Sturzenegger, el polémico padre de las reformas

Es el padre de la reforma laboral y, sin embargo, mientras su proyecto se encaminaba en el Congreso, debió mantenerse ajeno a la luz pública. Es que Federico Sturzenegger quedó en el centro de la polémica al dar explicaciones sobre el artículo 44 que hizo tambalear la ley y tuvo en vilo al Gobierno. Fue apenas el inicio de un par de semanas de terror. Porque mientras lo criticaban propios y extraños por los fundamentos sobre la ley, aparecieron una serie de acusaciones de presuntos hechos de corrupción, que en su entorno califican como carpetazos.

“El polémico padre de las reformas” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. El ministro desregulador Federico Sturzenegger es una pieza indiscutible del Presidente. Por eso en el oficialismo nadie lo critica con fiereza, aún cuando sus floridas argumentaciones a veces pongan en aprietos al Gobierno. En esta edición te contamos las claves de su relación con Milei, las nuevas reformas que planean, su rol reciente como difusor internacional de la visión de Estado que comparten y plasman en un libro que están escribiendo a cuatro manos.

También en la tapa de esta semana Mirtha Legrand a los 99, la celebrity intocable. Los alimentos adaptógenos, nueva tendencia de la alimentación saludable y los retos más insólitos del entretenimiento.-