Caso Epstein: cómo la detención del príncipe Andrés sacude al Reino Unido

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor, el hombre que durante décadas fue conocido como el príncipe Andrés, marca un punto de inflexión en la relación entre la monarquía británica, la justicia y la política transatlántica. A sus 66 años, el hermano menor del rey Carlos III fue arrestado bajo sospecha de “misconduct in public office”, una figura que en el derecho británico apunta a eventuales abusos o negligencias graves en el ejercicio de funciones públicas. No es un cargo menor: es un mensaje institucional.

El operativo continúa en el Royal Lodge, su antigua residencia en Windsor Great Park. Aunque la detención se produjo en otra propiedad vinculada a la familia real, la policía del valle del Támesis mantiene el registro en busca de material probatorio. La señal hacia la opinión pública es doble: por un lado, la justicia actúa; por el otro, la institución monárquica no fue informada previamente. El Palacio de Buckingham quedó, al menos formalmente, al margen de la decisión operativa.

El trasfondo es inevitable: la red de vínculos con Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales y fallecido en prisión en 2019. Andrew ha negado reiteradamente cualquier conducta ilícita. Sin embargo, documentos revelados en Estados Unidos muestran que su nombre figuraba en investigaciones del FBI ya en 2011. La dimensión transatlántica es clave: legisladores republicanos y demócratas en Washington reclaman ahora que el caso avance también del lado estadounidense.

El mismo día de la detención, el patrimonio de Epstein acordó un fondo de hasta 35 millones de dólares para resolver reclamos de víctimas. No es un detalle contable: es un recordatorio de que el eje central no es la reputación de la realeza sino la reparación y la rendición de cuentas.

Desde el plano político, la reacción fue inmediata. Donald Trump calificó el arresto como “muy triste” y “vergonzoso” para la familia real. El comentario no es inocuo. Trump ha sido, como Andrew, parte del círculo social de Epstein en el pasado, aunque siempre negó implicaciones delictivas. Que el presidente estadounidense opine en esos términos, justo cuando el rey británico prepara una visita oficial a Washington, introduce un componente diplomático incómodo.

En el Reino Unido, el líder liberal demócrata Ed Davey pidió mayor transparencia en el funcionamiento de la monarquía. La presión no es solo judicial sino institucional: ¿puede la Casa de Windsor sostener su legitimidad simbólica sin revisar sus mecanismos de control y rendición de cuentas?

El caso también reactiva el debate sobre el estatuto híbrido de los miembros de la realeza: no son políticos electos, pero desempeñan funciones públicas; no son funcionarios comunes, pero reciben protección y financiamiento estatal. La figura del “misconduct in public office” coloca esa ambigüedad en el centro del escenario.

Para Carlos III, el mensaje fue escueto: “la ley debe seguir su curso”. Es una fórmula clásica, pero en este contexto tiene peso estratégico. La monarquía británica ha sobrevivido a crisis matrimoniales, escándalos financieros y tensiones políticas. Lo que está en juego ahora es distinto: la posibilidad de que uno de sus miembros más controvertidos enfrente un proceso penal que, más allá del resultado, erosione la narrativa de ejemplaridad.

En términos internacionales, el impacto es inmediato. Australia, Canadá y otros reinos del Commonwealth observan el desarrollo con atención. La estabilidad simbólica de la Corona es un activo diplomático. Cada titular que vincula a Andrew con la red Epstein debilita ese capital.

La investigación sigue abierta y Andrew fue liberado bajo investigación, una figura que en el sistema británico implica que el proceso continúa sin acusación formal inmediata. Pero el daño reputacional ya está hecho. La pregunta no es solo jurídica sino geopolítica: cuánto puede resistir una institución del siglo XI en un ecosistema informativo del siglo XXI, donde los archivos, las filtraciones y la presión pública no reconocen coronas.

