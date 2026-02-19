El Gordo Dan cruzó a Javier Madanes, dueño de FATE

El choque entre sectores del libertarismo y uno de los pesos pesados de la industria argentina escaló esta semana en las redes. Daniel “Gordo Dan” Parisini, influencer ligado al universo libertario y seguidor del presidente Javier Milei, desató una catarata de críticas contra Javier Madanes Quintanilla, propietario de FATE y Aluar, tras el anuncio del cierre de la histórica fábrica de neumáticos en San Fernando y el despido de 920 empleados.

En un tuit que circuló intensamente entre seguidores del oficialismo, Dan acusó a Madanes de ser “amante de los gobiernos kirchneristas”, señalando que durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner el empresario habría multiplicado su patrimonio gracias a subsidios y créditos blandos para la expansión de sus negocios. La crítica fue acompañada por denuncias sobre los precios de los neumáticos bajo su gestión y una presunta defensa del proteccionismo que, en tono irónico, Dan contrapone a su actual decisión empresarial ante la apertura de importaciones.

La respuesta desde la Casa Rosada fue inmediata: funcionarios y cuentas afines al oficialismo, incluyendo al propio presidente Javier Milei, se sumaron a la ofensiva mediática contra Madanes. Desde el entorno presidencial se cuestionó el “timing” del cierre de FATE, anunciado justo antes del tratamiento de la reforma laboral en la Cámara de Diputados, y se lo vinculó a supuestas maniobras para presionar políticamente al Gobierno.

Para el Gobierno, el anuncio no fue un simple hecho empresarial sino un hecho político. Se dictó conciliación obligatoria entre la empresa y los sindicatos para frenar momentáneamente los efectos de la decisión, mientras se evaluaban posibles medidas frente al cierre.

Madanes, de 73 años, es una figura conocida en el ámbito industrial argentino. Dueño de compañías emblemáticas como FATE, con más de 80 años de historia, y de Aluar, la principal productora de aluminio del país, su decisión de cesar operaciones en San Fernando golpeó no solo a los trabajadores sino también a proveedores y revendedores de la marca por todo el país.