Ernesto Tenembaum destrozó a.Patricia Bullrich: "Capacidad para mentir"

Hace unos días, en una entrevista televisiva, Patricia Bullrich contó que en una panadería de su barrio, en la que ella compra galletitas, la felicitaron por la modificación de las licencias por enfermedad que está incluida dentro de la reforma laboral. "Estaban dos de las que atienden la panadería y me dicen "que bueno lo de las licencias, porque acá nos joroban siempre", relató la senadora porteña y detalló: "Tenemos que terminar haciendo el trabajo del panadero que hace una semana que no viene, el trabajo del que hace las medialunas, que la otras semanas no viene. Ahora van a tener que venir a laburar".

La anécdota no paso desapercibida para la producción del ciclo radial ¿Y ahora quién podrá ayudarnos? de Radio con Vos, conducido por Ernesto Tenembaum. El periodista narró al aire que una productora del programa investigó los locales de alrededor de la residencia de la ex ministra de Seguridad y encontró la panadería del relato. "Habló con un señor que le contó que hay un horno que está parado hace meses. Ahí no se fabrica ni pan, ni medialunas. Tiene una inclinación a la mentira que es admirable", destacó el conductor y cerró: "Bueno, le tocó capacidad para mentir".

La presidenta del bloque oficialista de La Libertad Avanza en el Senado ha sido una de las voces más visibles del respaldo político a la controvertida reforma laboral impulsada por el oficialismo en el Congreso nacional. Bullrich no solo promovió el cronograma parlamentario para que la llamada “Ley de Modernización Laboral” entrara en debate en la Cámara alta, también defendió públicamente la necesidad de avanzar con el proyecto y corregir errores técnicos del texto sin resignar su espíritu transformador, como hizo al asegurar que determinadas fallas de redacción sobre licencias por enfermedad podían resolverse en comisiones durante el paso a Diputados.

Desde el Senado, la legisladora se alineó con la estrategia del gobierno para introducir modificaciones y construir una mayoría amplía que permitiera la media sanción del proyecto, articulando apoyos con bloques del PRO, la UCR y agrupaciones provinciales ante la fuerte oposición de los sindicatos y parte del peronismo. Su rol fue interpretado por analistas políticos como el de “negociadora pragmática” dentro del oficialismo, capaz de limar asperezas en el texto sin perder de vista el objetivo de avanzar con la reforma más allá de resistencias internas y externas al espacio gobernante.

Bullrich ha defendido la reforma laboral incluso frente a críticas contra artículos puntuales del proyecto, argumentando que cambios como el establecimiento de nuevos criterios para licencias o la reducción de cargas para empleadores son pasos necesarios para revertir la “rigidez” del mercado laboral argentino. Esta postura se inserta en el discurso oficial de que la reforma es una pieza central de un plan más amplio para dinamizar la economía y atraer inversiones, aunque desde sectores opositores y gremiales se cuestiona que tales medidas vulneren derechos laborales básicos.