Reforma laboral: el Gobierno hace cuentas para ver cómo saldrá la votación

En una jornada tensa y con paro general de la CGT como telón de fondo, la Cámara de Diputados debate este jueves la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, tras la media sanción obtenida en el Senado (42 a 30).

La Libertad Avanza, logró abrir la sesión con quórum justo (130 diputados presentes, uno por encima del mínimo requerido) pasadas las 14 horas. Fuentes del Gobierno y aliados expresan optimismo: calculan superar los 130 votos positivos en la votación en general, con un piso que rondaría los 129-140 según los acuerdos con bloques dialoguistas (PRO, UCR y provinciales).

“Los 129 los tenemos asegurados”, afirman operadores libertarios, aunque reconocen que en las votaciones particulares de los 26 títulos del proyecto algunos capítulos tendrán márgenes “extremadamente finos”. El bloque oficialista aporta unos 95 diputados propios, y el resto se completa con apoyos negociados, tras concesiones como la eliminación del polémico artículo sobre licencias médicas.

La expectativa es aprobar el texto con modificaciones menores, lo que obligaría a un regreso exprés al Senado (ya convocado para plenario de comisiones el viernes a las 10). El Gobierno busca cerrar el trámite antes del fin de las extraordinarias (28 de febrero) para evitar dilaciones y que Javier Milei pueda presentarlo en su discurso de inicio de sesiones ordinarias del Congreso.

En el oficialismo reina la confianza en una “victoria para el Gobierno” al cierre de la sesión, que podría extenderse 13-15 horas, pese a la resistencia opositora y sindical. La cuenta es ajustada, pero los números –por ahora– cierran.