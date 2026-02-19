Reforma laboral: Bullrich, Sturzenegger y la maldición del artículo 44

Desde el principio, la narrativa del gobierno libertario en torno a la reforma laboral intentó convencer al ciudadano de a pie, al empleado, de que esa iniciativa no iba en contra de sus derechos y que solo modernizaba las condiciones de trabajo y así permitía crear nuevos empleos. La convicción con que en los medios y las redes defendían esos supuestos axiomas era conmovedora.

Pero el diablo, se sabe, está en los detalles. En la letra chica, como la del artículo 44 de la reforma que los senadores votaron a libro cerrado, pero que ahora los diputados miran de reojo: se trata de una idea atribuida al ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que apunta a recortar las licencias por enfermedad. Darwinismo laboral puro y duro.

Los primeros que en Diputados alzaron su voz contra la iniciativa fueron dos aliados del Gobierno como Cristian Ritondo, el jefe de la bancada del PRO, y el gobernador salteño Gustavo Sáenz, quienes advirtieron que sus legisladores no acompañarían semejante afrenta. Rápida de reflejos, Patricia Bullrich, la jefa de los senadores del oficialsimo que logró que la reforma pasara por un tubo en la Cámara Alta, contuvo a los rebeldes y adelantó que el bendito artículo 44 sería eliminado en pos de un objetivo mayor, la aprobación del resto de la reforma. Ese es el escenario actual.

Lo curioso es que, en los orígenes de esta historia, el desregulador Sturzenegger preparó todo su plan para achicar el Estado y eliminar su burocracia no para Milei, sino para Bullrich. Cuando la candidata amarilla quedó en el camino en las elecciones de 2023 y no entró en el balotaje, Sturzenegger le vendió su proyecto al hoy Presidente. Son las vueltas sorprendentes de la política, que ahora la muestran a “Pato” ajusticiando una de las iniciativas de su ex aliado, lo cual habla de su pragmatismo.

La carrera hacia la Presidencia los unió en el pasado. El artículo 44 los vuelve a separar.