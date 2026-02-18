Eduardo Feinmann estalló contra el sitio Chequeado

El conductor de LN+ y Radio Mitre, Eduardo Feinmann, lanzó un fuerte ataque público contra el sitio de fact-checking Chequeado y apuntó directamente contra su directora, Laura Zommer.

El sábado 14 de febrero, Feinmann publicó en X un mensaje dirigido al portal: “@Chequeado podrían chequear si @NicoDucote marido de la directora de @Chequeado LAURA ZOMMER, fue PROCESADO Y LLEVADO A JUICIO ORAL, por un acto de corrupción de cerca 27 millones de dólares? Ducote era intendente de Pilar. Gracias.”

Al día siguiente, sin respuesta visible por parte del medio, el periodista insistió citando su propio tuit: “Y @Chequeado ??? Tanto tiempo para chequear ? O solo se hace chequeado selectivo ?? Chequeen la corrupción de su propia empresa y de sus propios dueños. Gracias.”

Qué detonó el estallido

El cruce se produjo luego de una publicación del portal El Disenso, difundida ese mismo sábado, que recordó un caso judicial en curso contra Nicolás Ducoté —exintendente de Pilar por Cambiemos entre 2015 y 2019 y esposo de Laura Zommer, fundadora y directora de Chequeado—.

Según esa información, Ducoté fue procesado por el delito de “administración infiel en perjuicio de la administración pública” y la causa fue elevada a juicio oral.

El expediente tramita en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, e investiga irregularidades en tres convenios firmados en 2016 con el gobierno nacional de Mauricio Macri por unos 460 millones de pesos —equivalentes a unos 27,8 millones de dólares al tipo de cambio de entonces—, destinados a obras en los barrios Monterrey y Peruzzotti y a un plan de microcréditos.

El procesamiento de Ducoté y de otros exfuncionarios fue confirmado por la Cámara Federal de San Martín en 2021 y elevado a juicio oral en 2022. La causa continúa pendiente de debate oral y público.

Antecedentes del conflicto

No es la primera vez que Feinmann choca con Chequeado. En 2020, luego de que el sitio desmintiera una de sus afirmaciones, el periodista respondió recordando públicamente las causas judiciales del marido de Zommer.

En esta oportunidad, volvió a cuestionar lo que considera una cobertura “selectiva” por parte del medio especializado en verificación de datos. Hasta la publicación de esta nota, Chequeado no había emitido una respuesta pública a los pedidos del conductor.