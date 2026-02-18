Alberto Fernández se burló de Jonatan Viale: "Día del periodista lechoso"

"En el día del periodista lechoso…feliz aniversario", posteó Alberto Fernández en su cuenta personal de X. El ex presidente peronista acompañó el mensaje dirigido a Jonatan Viale compartiendo un fragmento de la entrevista que realizo el periodista a Javier Milei, un año atrás, en el que se dejó interrumpir en medio del reportaje por el asesor Santiago Caputo. El hijo de Mauro Viale fue crítico e incisivo contra la gestión del ex mandatario, mientras que alienta las medidas del actual Jefe de Estado libertario y su Gobierno.

Fue el lunes 17 de febrero de 2025 que se grabó una entrevista pactada entre el presidente Milei y Viale —concebida como un descargo del mandatario en medio del escándalo internacional por la criptomoneda $LIBRA—que terminó envuelta en otro escándalo que traspasó a la política, los medios y las redes sociales.

La entrevista, realizada para Todo Noticias (TN), había avanzado con fluidez durante más de una hora, con Viale planteando interrogantes sobre la responsabilidad del jefe de Estado en la promoción de $LIBRA y las consecuencias judiciales de sus acciones. Pero el diálogo se quebró abruptamente en el tramo final cuando Santiago Caputo, se acercó al presidente y cortó la grabación para “corregir” la línea de respuestas, en un gesto que sorprendió incluso a quienes ocupaban el estudio.

El crudo de ese momento —que más tarde se filtró en redes— muestra la secuencia exacta: mientras Viale insistía con un punto sobre el caso legal, Caputo se aproxima a Milei y, tras un susurro, ordena retomar la entrevista desde otra pregunta. En pantalla se ve a Viale retroceder y reformular: “¿Cómo veníamos…?”, como si nada hubiese pasado, una edición que luego generó furor en redes y desencadenó críticas desde todos los sectores del periodismo.

Horas después del hecho, tras viralizarse la secuencia, Viale rompió el silencio y en su programa radial en Radio Rivadavia, asumió parte de la responsabilidad por cómo se desarrolló la situación. Admitió que la intervención de Caputo fue un “error” y que él mismo se equivocó al no frenar la intromisión del asesor. “Mi error es que me faltó firmeza para mandarlo a la mierda a Santiago Caputo… tuve miedo de que la nota se suspenda”, reconoció públicamente.

El conductor aclaró que su prioridad en ese momento fue que la nota existiera y se emitiera, después de un fin de semana donde estaba convencido de que podía caer la entrevista por completo debido al impacto mediático del caso $LIBRA. “Todo el fin de semana estuve con miedo de que la entrevista se cayera”, dijo, y agregó que no había recibido pagos ocultos del Gobierno, como insinuaron algunos de sus detractores. El periodista también relató que Caputo se comunicó después para ofrecer disculpas por la interrupción, y que el presidente calificó la intervención del asesor como “innecesaria”.

La reacción dentro del periodismo no se hizo esperar. Organizaciones como el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) criticaron a Viale por permitir la modificación del registro y por aceptar que se retirara parte de la entrevista que podría haber expuesto respuestas incómodas de Milei. Algunos colegas lo calificaron de “operador” o de haber actuado con tibieza ante el poder, cuestionando su rol como entrevistador en un momento de tensión política.