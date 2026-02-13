Carta abierta (y para ser desmentida) a la Oficina de Respuesta Oficial

Estimados responsables de la Oficina de Respuesta Oficial, la cual afirma haber sido creada con el fin de refutar las mentiras de los medios: me dirijo a ustedes para poner a prueba, con algunas breves consideraciones, si están tan afilados como dicen en el arte de tapar el sol con la mano.

Primera consideración: resulta indudable, a esta altura, que gran parte del peso del gobierno recae en una figura, la de Karina Milei, a la que nadie votó para ejercer el poder en nombre de su hermano, el Presidente.

Segunda consideración: el estilo presidencial de insultar y denigrar a quienes osan hacerle alguna crítica daña seriamente la salud democrática, y de hecho ya mereció la condena de entidades periodísticas y también de organismos como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que manifestaron su preocupación por el creciente clima de violencia fogoneado desde el poder.

Tercera consideración: la creación de la Oficina de Respuesta Oficial se inscribe en esa línea de denigrar las voces críticas y no difiere demasiado de lo que el gobierno kirchnerista intentó hacer, en formato televisivo, con el panfleto “678”.

Cuarta consideración: la inflación a la suba de los últimos meses, los dos préstamos en tiempo récord del FMI y el Tesoro estadounidense y los planes sociales como instrumento para maquillar índices como el de la pobreza demuestran que el modelo económico libertario aún está lejos de ser exitoso.

Quinta consideración: Conan, el perro del Presidente del cual derivan sus actuales clones, está -perdón- muerto desde 2017, por más que Javier Milei hablé de él en tiempo presente. Y estarán de acuerdo en que no se trata de un tema trivial ni de la “vida privada”.

A Abraham Lincoln se le atribuye una frase que la Oficina de Respuesta Oficial sí podría desmentir, ya que no hay registro histórico de que realmente la haya pronunciado. La frase afirma que se puede engañar a algunos por mucho tiempo, y también a muchos por algún tiempo, pero que lo que no se puede es engañar a todos todo el tiempo. Tarde o temprano, la realidad se impone al relato.

A la espera de sus oportunas rectificaciones -que sabré apreciar, lo prometo-, los saludo atentamente.