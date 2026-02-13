Quién es "Juan Doe", el responsable de la oficina de fake news

Los usuarios de la red social "X" no lo conocen como Juan Pablo Carreira, sino como "Juan Doe". En ese mundo es donde se hizo conocido, bastante antes de que Milei se lanzara a la política, y en el que sigue pesando. Ahora, este soldado de Santiago Caputo, sumó a su cargo el manejo de la cuenta de la "Oficina de Respuesta oficial".

Carreira ocupa desde el arranque del gobierno el cargo de Director Nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, área que depende de la Secretaría General y que en los papeles se encarga de la comunicación digital de las distintas áreas del Gobierno. De hecho, desde que se creó la nueva oficina ya se vio a Carreira pateando ministerios. El martes 10 estuvo en el de Economía, probablemente buscando noticias para desmentir. Esa es, al menos, la idea del Gobierno: que las distintas áreas le hagan llegar a Carreira notas o clips para que la cuenta que maneja le salga al cruce.

En el círculo rojo a Carreira se lo conoce más por su pertenencia al grupo chico de los libertarios influencers en las redes. Con Daniel "el Gordo Dan" Parisini tenía ya en 2022 un programa en "la derecha radio". Como su amigo, Carreira es de los que usan sus redes para hostigar voces disidentes. Ahí también le suelen recordar tuits viejos suyos donde juraba que jamás iba a trabajar para el Estado.

Hasta el cierre de esta edición, la oficina de Respuesta oficial había sacado 16 comunicados con desmentidas. Tres de ellos -más el tuit del estreno- fueron amplificados por el propio Milei. “Aquí está el que confesó que ha sido parte de una red de espionaje ilegal al Ejecutivo”, subió el 6 de febrero, dedicado a Mauro Federico, a quien el mandatario acusa de haber sido parte de un intrincado plan para espiar a sus perros clonados. Ese día también compartió un tuit de la oficina contra Luis Novaresio, al que le agregó “acomodando al mentiroso y operador serial, algún día se sabrá lo que operaba desde España tratando de generar caos en Argentina”. El 11 de febrero reprodujo un mensaje contra TN: “Aquí un periodista operando una mentira”.

La coordinación entre la oficina y las redes del mandatario revela mucho más que una adicción tuitera del Presidente. Como contó el diario La Nación, fue el propio Milei quien tuvo la idea de crear esta oficina. Como en otras áreas de su gestión, es más que probable que el libertario se haya copiado de Donald Trump, que en el comienzo de su segunda gestión como presidente número 47 de Estados Unidos lanzó “Rapid response 47” -por eso el número- para cruzar en las redes a periodistas críticos. De hecho, hasta los logos de ambas cuentas son muy similares.

Más allá de este nuevo plagio, el movimiento ilustra cómo funciona el oficialismo. Como viene contando esta revista desde que La Libertad Avanza llegó al poder, las estrategias y las políticas del Gobierno se acoplan a los deseos, necesidades o caprichos personales del mandatario, y no al revés. Si bien en el caso de esta oficina se puede encontrar un motivo racional atrás de su creación -como por ejemplo desviar la conversación pública de la intervención del INDEC, el escándalo nacional que ilustró la última tapa de este medio-, fue el propio odio de Milei al periodismo el que la hizo nacer. Crear en “X” una cuenta con el tilde gris, es decir que cuenta con el aval de la red social de Elon Musk de que pertenece efectivamente a un gobierno, tarda varios días sino semanas. La coincidencia con la renuncia de Marco Lavagna y el cambio en la nueva metodología de medición a unos días de publicarse es nada más que eso, una coincidencia. Lo que mueve montañas, en este caso, es la ira de Milei a la prensa.