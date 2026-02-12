Guerra de periodistas: Feinmann llamó "fascista" a Julia Mengolini

Una nueva polémica cruzó a Julia Mengolini y Eduardo Feinmann. Los periodistas volvieron a enfrentarse públicamente luego de una declaración de la conductora sobre el clima político y social que atraviesa el país.

En una entrevista reciente, Mengolini sostuvo que una parte de la sociedad argentina “se está volviendo más fascista” y que ese fenómeno explica, en parte, el sostenido apoyo al presidente Javier Milei. Según expresó, “no es que hay que esperar a ver qué hace”, sino que muchas personas “ya lo aceptan” por ese cambio cultural.

Las declaraciones generaron una rápida reacción de Feinmann, quien respondió a través de sus redes sociales con un mensaje directo y sin matices: “La fascista es usted”, escribió, al tiempo que la acusó de no tolerar opiniones distintas a su ideología.

En el mismo mensaje, el periodista agregó: “¿Por qué no acepta que otro opine o vote diferente? Fascista y autócrata fue el gobierno de la condenada”, en referencia a Cristina Fernández de Kirchner.

El cruce no fue un episodio aislado. Ambos comunicadores ya habían protagonizado enfrentamientos similares en el pasado, especialmente en torno a la interpretación del kirchnerismo, el liberalismo y el rumbo político del país. Hace un año, un intercambio público entre ambos volvió a exponer esas diferencias irreconciliables.

Desde hace tiempo, Feinmann y Mengolini representan posiciones opuestas dentro del mapa mediático: él, identificado con posturas críticas hacia el kirchnerismo y cercanas al actual oficialismo; ella, ligada a espacios progresistas y con una mirada cuestionadora sobre el gobierno libertario.

El nuevo cruce volvió a poner en escena esa grieta periodística que atraviesa el debate público argentino, donde las discusiones ideológicas suelen derivar en acusaciones personales y fuertes descalificaciones.