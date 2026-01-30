Milei vs Rocca: un aliado menos

La confrontación era previsible, aunque no se sabía cuándo ni cuál sería el acontecimiento que encendería la mecha. Desde hace unos meses, los industriales argentinos se quejanen voz más o menos audible de la “ola importadora”, que los afecta de diversa manera en función de su exposición frente a productos ingresados con aranceles en baja y con un dólar “pisado”. Finalmente fue Paolo Rocca, el líder del grupo Techint, quien catalizó el enojo industrial al quedar afuera de una licitación a manos de una empresa india.

“Un aliado menos” es el título de la nueva edición de la revista NOTICIAS, cuyo texto radiografía la crisis del sector productivo, la interna entre los empresarios, los negocios de Rocca a través del paso de los gobiernos y el regreso del Presidente Milei al ring verbal, otra vez con apodos despectivos y hasta una grave denuncia de conspiración contra su gobierno.

También anunciado en tapa, un ensayo de Claudio Fantini que ayuda a comprender el trance distópico que atraviesa el mundo globalizado. Y en sintonía costumbrista, el boom de las “taqueras”, mujeres famosas y bellas seducidas por los deportistas del polo. Tomates gourmet, el nuevo oro de las cocinas y las tribus urbanas más bizarras.