Por qué Mercado Libre no acompañará más a Colapinto

La confirmación de que Mercado Libre no estará presente en el Alpine de Franco Colapinto para la temporada 2026 de la Fórmula 1 sorprendió tanto a los fanáticos como al mundo del marketing deportivo. El dato quedó expuesto con la presentación del nuevo monoplaza del equipo francés, en el que ya no aparece el característico logo amarillo que había acompañado al piloto argentino en los últimos años.

Desde la compañía aclararon que no se trató de una decisión abrupta ni de un conflicto con Colapinto. Por el contrario, explicaron que el acuerdo con Alpine no fue renovado para 2026 en el marco de una revisión integral de su estrategia de patrocinio en la Fórmula 1. En ese proceso, la empresa evalúa proyectos, mercados y retornos de inversión antes de cerrar nuevos contratos.

Mercado Libre subrayó además que mantiene una relación directa y positiva con Colapinto, a quien seguirá acompañando de manera individual. El respaldo al piloto no está en discusión, aunque el formato del patrocinio cambió y ya no incluye presencia visible en el auto del equipo Alpine para la próxima temporada.

Otro factor clave es la expansión regional de la marca dentro de la categoría. En paralelo, Mercado Libre incorporó al brasileño Gabriel Bortoleto a su cartera de pilotos apoyados, una decisión alineada con el peso estratégico del mercado brasileño y con una lógica de diversificación de inversiones en la Fórmula 1.

El vínculo entre Colapinto y la empresa se había iniciado en su llegada a la máxima categoría, primero con Williams y luego con Alpine, convirtiéndose en uno de los casos más visibles de asociación entre una marca latinoamericana y un piloto argentino en la elite del automovilismo mundial. Esa etapa, sin embargo, entró ahora en una fase distinta.

Así, la ausencia del logo de Mercado Libre en el Alpine 2026 no marca un quiebre definitivo, sino un cambio de enfoque. Mientras Colapinto afronta su nuevo desafío deportivo, la empresa redefine cómo y dónde posicionar su marca dentro de un escenario global cada vez más competitivo.