Quién es Mariel Fernández, la candidata a presidir el PJ bonaerense

Mariel Fernández es la intendenta de Moreno y una dirigente con fuerte anclaje en el conurbano bonaerense, que en los últimos días decidió dar un paso más en su carrera política al anotarse como candidata a presidir el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Su postulación se produce en un contexto de tensión interna dentro del peronismo, atravesado por la disputa entre los sectores que responden al gobernador Axel Kicillof y los alineados con Máximo Kirchner.

Fernández construyó su trayectoria política desde el trabajo territorial y la militancia social, con pertenencia al Movimiento Evita, espacio desde el cual ganó visibilidad y volumen político en los barrios del conurbano. Ese perfil la diferencia de otros dirigentes surgidos de las estructuras partidarias tradicionales y le permitió consolidar una base propia en uno de los distritos más populosos del Gran Buenos Aires.

Desde 2019 gobierna Moreno y logró reelegir con amplio respaldo, lo que fortaleció su posicionamiento dentro del peronismo bonaerense. Ese capital territorial es uno de los principales activos que exhibe al momento de disputar la conducción del PJ provincial, una estructura clave para el armado electoral y la definición de liderazgos de cara a los próximos comicios.

Su decisión de competir suma presión a una interna que venía ordenándose en torno a otros nombres y abre la posibilidad de una disputa más amplia o de una negociación por una lista de unidad. En ese marco, Fernández planteó la necesidad de revitalizar el partido, recorrer la provincia y volver a conectar al PJ con sus bases, en un escenario marcado por la derrota nacional del peronismo y la reconfiguración de su poder territorial.

La intendenta busca reunir los avales necesarios en las distintas secciones electorales para formalizar su candidatura y sostenerla en el proceso interno. Su figura es leída por algunos sectores como una apuesta a oxigenar la conducción partidaria con dirigentes de gestión municipal y fuerte inserción social.

Más allá del resultado de la interna, la postulación de Mariel Fernández vuelve a poner en debate el rumbo del peronismo bonaerense, el equilibrio entre sus distintas corrientes y el rol que tendrán los intendentes y las organizaciones territoriales en la nueva etapa del partido.