Polémica porque la hija de Coqui Capitanich es asesora en el Senado

"El senador Jorge Capitanich quedó envuelto en una nueva polémica por nepotismo tras conocerse que su hija María Guillermina Capitanich, percibe más de $2 millones mensuales como personal de planta transitoria con categoría A-1. Desde el entorno del legislador defendieron su designación al señalar que está “altamente formada”, tiene experiencia previa en el Congreso y es una persona de confianza del senador", informó el portal periodístico Border Periodismo en su cuenta de Instagram.

El sitio informativo, dirigido por María Julia Oliván, apuntó contra el ex gobernador chaqueño y ex Jefe de Gabinete kirchnerista tras conocerse el cargo asumido por una de sus hijas. Acompañado al informe, Border compartió una tabla del personal de Recursos Humanos del Senado, en la categoría A-1, en el que se verifica el nombre y apellido de la joven Capitanich. Un escándalo que revive viejas cuentas que el legislador tuvo en su época de titular del Ejecutivo en el Chaco.

Durante los años en que Capitanich se consolidó como figura dominante de la política chaqueña su trayectoria estuvo marcada por una serie de irregularidades administrativas y acusaciones de nepotismo y clientelismo que alimentaron fuertes controversias públicas y políticas. Quienes lo criticaron desde diferentes espacios señalan una práctica frecuente de designaciones y nombramientos que privilegiaban a personas cercanas, familiares o militantes afines.

Estas críticas forman parte de un debate más amplio sobre la relación entre liderazgo político e inclusión de cuadros de confianza, donde algunos militantes locales reclamaron que sus esfuerzos en territorio sean valorados frente a la llegada de personas con menor trayectoria local pero cercanas al dirigente. A nivel provincial, ha sido acusado en el pasado de gestionar “pensiones especiales” para familiares, con la inscripción de su madre como residente de la provincia para evitar el pago de tratamiento médico.

Este marco de cuestionamientos se intensificó en la etapa posterior a su mandato, cuando la nueva administración de Chaco intervino organismos provinciales y denunció irregularidades en la adjudicación de recursos y en la selección de beneficiarios de programas sociales de su gestión. Las denuncias indicaban que fondos y beneficios que debían llegar a sectores vulnerables terminaron, según esas versiones, en manos de familiares de dirigentes de organizaciones sociales afines, como el caso del matrimonio Sena, lo que alimentó la percepción de clientelismo.

Capitanich siempre negó que estas críticas respondan a prácticas irregulares y, en varios casos, argumentó que se trataba de “campañas negativas” impulsadas por adversarios políticos para desgastar su imagen, sobre todo en periodos electorales o de transición de poder. En conjunto, estos temas no solo influyeron en la percepción social de su gestión, sino que también fueron utilizados por la oposición para articular su discurso político provincial y en el ámbito nacional.