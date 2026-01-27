La imagen de Milei bajó en enero: cómo está respecto a Macri y Alberto Fernández

La imagen del presidente Javier Milei registró una leve caída en enero de 2026, según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT). La medición del primer mes del año ubicó el indicador en 2,40 puntos, lo que representa una disminución del 2,8% respecto de diciembre, en un contexto de ajuste económico prolongado y creciente desgaste político.

Pese a ese retroceso mensual, el nivel de confianza actual se mantiene por encima del que mostraban gestiones anteriores en momentos comparables. De acuerdo con el informe de la UTDT, el ICG de enero de 2026 es 5,2% mayor que el registrado en enero de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y 55,3% superior al de enero de 2022, en plena gestión de Alberto Fernández.

La comparación histórica permite matizar la baja registrada en enero. Aunque el Gobierno enfrenta una caída puntual en la percepción ciudadana, el respaldo que conserva Milei sigue siendo significativamente más alto que el que exhibía la administración de Alberto Fernández en su cuarto año de mandato, y también superior al de Mauricio Macri en un tramo similar de su presidencia, marcado entonces por tensiones económicas y pérdida de apoyo social.

El informe de la UTDT muestra, así, un escenario de desgaste moderado pero no abrupto para el actual Gobierno. La caída del 2,8% en enero sugiere una etapa de mayor sensibilidad de la opinión pública frente a la marcha de la economía y las decisiones oficiales, aunque sin alterar de manera estructural el posicionamiento relativo de Milei frente a sus antecesores.

En ese marco, el índice de enero de 2026 refleja una dualidad: una imagen que comienza a mostrar señales de desgaste mensual, pero que todavía se sostiene en niveles históricamente más altos que los de los últimos dos gobiernos no peronistas y peronistas en etapas equivalentes de sus mandatos.

