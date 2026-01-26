Guerra tuitera por la limpieza en el subte

La limpieza en el subte de la Ciudad de Buenos Aires se convirtió en las últimas horas en motivo de fuerte polémica en redes sociales. En X (ex Twitter), los reclamos por suciedad, olores y falta de mantenimiento conviven con mensajes que hablan de un cambio positivo en la higiene del servicio, dando lugar a una verdadera “guerra tuitera” entre usuarios.

Entre los mensajes publicados, aparecen numerosas críticas vinculadas a la suciedad y los olores. “En diciembre usé el subte B y había como un vómito seco en el piso del tren, un asco. Tuvo épocas buenas y malas, pero así de sucio nunca”, escribió el 23 de enero el usuario @franciscog37827, relatando una experiencia reciente que generó numerosas respuestas. Ese mismo día, @santasandra13 fue aún más contundente: “Viajo en el subte D desde Carranza hasta Catedral, las escaleras, los vagones, las estaciones son un asco de lo sucio que están, deben limpiar todos los días por lo caro que cobran el pasaje, una vergüenza”.

Otros mensajes apuntaron a problemas estructurales y a la persistencia de malos olores. “No anda una escalera mecánica, no hay combinación sin olor a pis y no extienden un solo kilómetro la red, pero le pagan a tuiteros para que hablen de los asientos del subte”, ironizó @AntoBartolozzi, poniendo en duda los mensajes que destacan mejoras. A estas críticas se suman denuncias por asientos desgastados, suciedad acumulada en pisos y, en el caso de la línea B, quejas por problemas sanitarios vinculados a la falta de higiene.

En contraste, también aparecieron mensajes positivos que aseguran notar un cambio en las últimas semanas. “Vengo usando más seguido el subte, y una mejora en ese aspecto hay, espero lo mantengan así en el tiempo. La limpieza siempre es importante, y más para un transporte tan usado por todos”, señaló @LaBugsBunnyIA el 22 de enero de 2026. En la misma línea, la usuaria @gloriallopiz celebró: “Al fin limpiaron el subte. Ahora hay que controlar y retirar de pasillos y trenes a manteros y vendedores ambulantes. Además, no deben permitir que sean dormitorios de personas vulnerables. Los pasajeros merecen un servicio limpio y seguro”.

Otros posteos mencionaron situaciones puntuales, como pisos que parecían recién lavados en algunos vagones o un aroma inusual que contrastaba con la imagen histórica de suciedad del subte porteño. En varios casos, los elogios estuvieron acompañados por la advertencia de que las mejoras deberían sostenerse en el tiempo para no quedar como un hecho aislado.

Consultada por Revista NOTICIAS, desde Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) afirmaron que la limpieza del subte “se realiza todos los días”. Según explicaron, al finalizar el servicio se activa un plan integral de limpieza y desinfección en las seis líneas de la red. “Un equipo de 600 operarios de Emova Movilidad S.A., el concesionario a cargo, trabaja de manera coordinada en las 90 estaciones y en la totalidad de la flota de formaciones”, indicaron. Desde la empresa aclararon además que no existe un plan especial, sino un trabajo permanente cuyo objetivo es “asegurar que las instalaciones y los trenes estén en óptimas condiciones para el inicio de la operación diaria”. La discusión, por ahora, sigue abierta en redes sociales, con experiencias que parecen variar según la línea, el horario y el recorrido de cada pasajero.