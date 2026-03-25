Cuál fue el impacto en redes de la conferencia de Adorni tras el escándalo

La conferencia de prensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, marcó un momento clave en la agenda política argentina. Fue su primera aparición formal ante los medios tras el escándalo por sus viajes al exterior y las sospechas en torno a su patrimonio, en medio de una fuerte presión mediática y judicial que lo tuvo como protagonista durante las últimas semanas.

El funcionario retomó el contacto con la prensa con un mensaje claro: buscó dejar atrás la polémica y ordenar el frente político. “No tengo nada que esconder”, afirmó desde el inicio, en una frase que sintetizó el tono de toda su intervención. En la misma línea, reforzó: “Trabajé 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí ahí antes de entrar al Gobierno”.

La conferencia llega luego de semanas atravesadas por denuncias que pusieron el foco en viajes internacionales —como un cuestionado traslado a Nueva York acompañado por su esposa— y en una supuesta propiedad en un country en Exaltación de la Cruz. Estas situaciones derivaron en investigaciones judiciales y pedidos de explicaciones que el funcionario evitó responder en detalle.

Adorni optó por una estrategia defensiva, pero también confrontativa. Apuntó contra el tratamiento mediático del caso y buscó encuadrar las acusaciones dentro de una ofensiva política: “Se dedicaron a limar a cada uno de los ministros desde el primer día. Hay algunos ministros que según los medios llevan más de 20 renuncias. Conmigo hicieron lo mismo y acá estamos”.

Además, elevó el tono contra sectores opositores y críticos: “No me van a dar clases de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron un PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron”. En ese mismo sentido, remarcó diferencias con gestiones anteriores: “Ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra”.

El jefe de Gabinete también buscó respaldarse institucionalmente y marcó límites a sus declaraciones: “Estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos de control toda la información que necesiten”. Sin embargo, aclaró que no responderá sobre aspectos específicos: “Como hay una investigación judicial en curso, no puedo responder porque puedo entorpecer la causa”.

En paralelo, intentó reforzar la narrativa oficial sobre austeridad y ética pública. Señaló que los salarios actuales de los funcionarios son más bajos que en administraciones anteriores y defendió el ajuste del gasto como una señal de coherencia con el discurso del Gobierno.

Más allá de lo estrictamente personal, la conferencia también funcionó como relanzamiento de la agenda de gestión. Adorni aprovechó el espacio para referirse a temas estructurales, como la política de defensa y el aniversario del último golpe militar, donde planteó la necesidad de “contar la historia completa” y avanzar en una “reconciliación nacional”.

En términos comunicacionales, el impacto fue inmediato: más de 16 mil menciones en redes sociales, más de 9 mil usuarios participando activamente, más de 400 mil impactos digitales y una conversación en ascenso. El sentimiento registrado fue levemente positivo (52%), con una audiencia mayoritariamente masculina (63%) y concentrada entre los 25 y 34 años.

En síntesis, la reaparición de Adorni buscó cerrar —o al menos contener— una de las crisis más delicadas para el oficialismo. Sin embargo, la falta de respuestas concretas sobre los puntos más sensibles y el avance de las investigaciones dejan abierta la incógnita sobre si esta conferencia marca el inicio de una salida o apenas un nuevo capítulo en una controversia que aún está lejos de resolverse.

por R.N.