Mayans no descarta sumar a Rodríguez Larreta a una PASO

En el tablero político argentino, las piezas que parecían inamovibles comienzan a desplazarse hacia casilleros impensados. La novedad más disruptiva de las últimas horas surgió de la voz de José Mayans, jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria, quien dejó abierta la puerta para una alianza que, hasta hace poco, pertenecía al terreno de la ciencia ficción política: la incorporación de Horacio Rodríguez Larreta al armado peronista.

Tras mantener un encuentro de una hora con Cristina Kirchner, el senador formoseño dio señales claras de que el movimiento busca reconfigurarse bajo un esquema de máxima amplitud para enfrentar la gestión de Javier Milei. La estrategia parece ser clara: sumar volumen político sin reparar en los antecedentes de la "ancha avenida del medio" o del antiguo PRO.

El guiño doctrinario

Consultado en una entrevista radial sobre los límites de esta expansión —con exclusiones taxativas para figuras como Victoria Villarruel o Mauricio Macri—, Mayans no dudó al ser interrogado por el ex jefe de Gobierno porteño. "Sí", respondió de forma escueta pero contundente, para luego profundizar en una justificación basada en la tradición justicialista.

"Como decía Perón, el sistema democrático permite que se dialogue con todo el mundo siempre que podamos coincidir en la dirección que necesita el pueblo argentino", disparó el legislador. En esa misma línea, recordó una máxima del General para ilustrar el pragmatismo actual: "En su tiempo, hablaremos hasta con los comunistas".

El límite de la coincidencia

Para Mayans, la urgencia de la crisis económica y social que atraviesa el país justifica dejar de lado viejos rencores de campaña. El senador condicionó la llegada de Larreta a un acuerdo programático: "Si podemos coincidir en la acción de gobierno que beneficia al pueblo y que llega al nivel de justicia social que nosotros queremos, eso es lo que tenemos que discutir".

Este acercamiento se produce en un contexto donde el peronismo ya proyecta el escenario de 2027, con internas que incluyen a figuras como Axel Kicillof, pero con la premisa de que "nadie sobra". Mientras Larreta mantiene su perfil bajo y su distancia del ala más dura de Juntos por el Cambio, el peronismo le envía un mensaje público: el diálogo está abierto y la doctrina lo avala.