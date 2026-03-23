El video que Mauricio Novelli grabó en el búnker de Milei cuando ganó la Presidencia

El archivo es, por estas horas, un material radiactivo en los pasillos de la Casa Rosada. En medio de los festejos por la victoria en el balotaje, un eufórico Mauricio Novelli —hoy en el centro de la tormenta judicial por las denuncias de estafas piramidales de NW Profesional— registraba con su celular la intimidad del búnker libertario para enviarle un mensaje directo al flamante Presidente.

El video no solo confirma la cercanía, sino que pone le pone fecha al inicio del vínculo: el año 2020, cuando el fenómeno de las criptomonedas y el discurso libertario empezaban a maridar en el ecosistema digital.

El mensaje de la discordia

En la grabación, se escucha a un Novelli orgulloso de la trayectoria compartida con el economista:

"Queremos felicitar a Javier Milei por la Presidencia. En el 2020 cuando nos conocimos y empezamos a trabajar juntos, siempre te comportaste como un profesional y capacitaste a toda nuestra comunidad. Tenés muy merecida la Presidencia del país. Gracias por capacitar a todos los alumnos de NW: todos te mandamos un fuerte abrazo."

De "profe" a Presidente

Lo que incomoda al entorno presidencial no es solo la presencia de Novelli en el búnker, sino el reconocimiento de Milei como capacitador estrella de la "academia" NW. Según el relato del propio Novelli, el actual mandatario fue una pieza clave en la formación de su comunidad de alumnos, validando con su prestigio técnico una estructura que hoy la Justicia mira bajo lupa.

Mientras el Gobierno intenta despegarse de nombres que queman, el video de aquella noche de festejo se convierte en la prueba de un pasado común que, por más que intenten archivar, sigue latiendo en las redes sociales.