Por qué Lilita Carrió salió a bancar a Sturzenegger

Elisa "Lilita" Carrió sorprendió esta semana con un elogio sin vueltas al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. A través de su cuenta de X, la fundadora de la Coalición Cívica respaldó la decisión del funcionario de habilitar la importación de medicamentos de laboratorios extranjeros y calificó la medida como "lo más importante que se hizo en los últimos años en la Argentina".

El blanco de sus críticas fue explícito: el proteccionismo de los laboratorios nacionales. "Haciendo cesar el proteccionismo escandaloso de los laboratorios nacionales todavía 'en desarrollo'", escribió, con las comillas como ironía deliberada sobre una industria que, según su lectura, lleva décadas escudándose en ese argumento para mantener precios sin competencia real. Y cerró con una expectativa concreta: "Espero que esto abarate los precios".

¿De qué se trata la medida?

La iniciativa de Sturzenegger apunta a romper uno de los mercados más cerrados y concentrados de la Argentina. Históricamente, la industria farmacéutica local gozó de una protección regulatoria que limitaba la entrada de competidores extranjeros, lo que derivó en precios de medicamentos muy superiores a los de países vecinos. La apertura a importaciones busca generar competencia real en góndola: si un mismo principio activo puede conseguirse a menor precio desde el exterior, la presión sobre los laboratorios locales para bajar sus precios se vuelve inevitable.

Es una lógica de mercado que Carrió, con su perfil de liberal en lo económico y republicana en lo institucional, abraza sin contradicciones. Y que la diferencia, en este punto, de buena parte del peronismo y de sectores del sindicalismo médico y farmacéutico que históricamente defendieron las barreras al ingreso de productos extranjeros.

El gesto político

El respaldo de Carrió no es un dato menor en el tablero opositor. La CC y La Libertad Avanza no son aliados naturales —las tensiones entre Carrió y el entorno de Milei han sido frecuentes—, pero la ex diputada tiene una larga tradición de reconocer cuando un funcionario, sea del signo que sea, toma una medida que considera correcta. En este caso, eligió a Sturzenegger, uno de los ministros con mayor perfil técnico y reformista del gabinete, para hacer ese reconocimiento público.