Silvia Lospennato no quiere que Victoria Villarruel se sume al PRO

En medio del proceso de rearmado que impulsa Mauricio Macri —que esta semana convocó a una reunión de dirigentes en Parque Norte— y de los rumores sobre una posible incorporación de Victoria Villarruel al PRO, la diputada Silvia Lospennato salió a desmentir cualquier acercamiento y, de paso, lanzó una caracterización filosa de la vicepresidenta: para ella, Villarruel está más cerca del peronismo que de la centroderecha republicana que el partido amarillo dice representar.

En diálogo con Joni Viale en Radio Rivadavia, el periodista le preguntó con ironía si Villarruel "ya había recibido el QR para entrar" al partido. La respuesta de Lospennato fue contundente: "No la vi jamás y nada cercano a nuestro partido. Ninguna actividad partidaria. A veces la veo más cerca del peronismo que de ustedes".

La legisladora fue más lejos y cuestionó los vínculos de la vicepresidenta con sectores que, según ella, representan lo opuesto a los valores del PRO. "La vi reunida con gobernadores que para mí representan lo peor de la Argentina: la antirepública, el populismo, todo lo que a mí no me gusta. Está más cerca de Quintela que del PRO", señaló. Y cerró la discusión con una sola frase: "Es una especulación de Twitter".

El episodio se da en un contexto de creciente aislamiento político de Villarruel. Desde el entorno presidencial la consideran una traidora —el mote de "campanita" circula como denominación irónica de su rol cada vez más acotado en el Senado— mientras que figuras como la diputada Lilia Lemoine llegaron a acusarla de haber intentado "voltear al Gobierno desde adentro" junto a Marcela Pagano, en lo que describieron como un intento de juicio político. Más allá de la veracidad de esas acusaciones, el clima interno del espacio libertario hacia la vicepresidenta es de ruptura casi irreversible.

Con ese panorama, el nombre de Villarruel venía apareciendo en la mesa del macrismo como una posible pieza en el nuevo armado que intenta construir el expresidente. Macri ya había tanteado sin éxito a figuras del sector privado como el fundador de MercadoLibre, Marcos Galperin, y el banquero Jorge Brito, dueño del Banco Macro. Ambos declinaron cualquier incursión electoral. Ante esos rechazos, el expresidente activó sus planes alternativos: el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el exintendente de Pinamar Martín Yeza aparecen entre los nombres que maneja, junto a figuras desacomodadas en otras estructuras, como Rodrigo de Loredo en Córdoba.

Villarruel, en ese esquema, representaba una apuesta de alto impacto simbólico: una figura con peso en sectores conservadores y vínculos con el mundo castrense, que hoy flota en una zona gris sin anclaje firme en el oficialismo pero todavía sin destino político claro. La declaración de Lospennato, sin embargo, cierra esa puerta —al menos desde su sector del PRO— antes de que terminara de abrirse.